Cagliari: Lopez prepara la rosa per la trasferta di Udine

Source photo: profilo Twitter Cagliari Calcio

Seduta mattutina all'Asseminello, per il Cagliari, che nella giornata di oggi continuato gli allenamenti per prepararsi al meglio in vista della difficile trasferta in casa dell'Udinese. Durante la fase iniziale, i sardi hanno hanno riattivato i muscoli con esercizi atletici, immediatamente seguiti da esercizi di 2 contro 2 e 3 contro 3. Tra i lungodegenti, Claudio Lopez ritrova Alessio Cragno, che si è unito al gruppo, mentre ha continuato a svolgere un allenamento differenziato Deiola. Hanno invece svolto un lavoro defaticante, i due nazionali Under 21 Romagna e Barella, mentre all'appello mancherebbe ancora Miangue, rientrante domani.

Secondo le ultime notizie provenienti dal centro sportivo sardo, Lopez dovrebbe schierare i suoi ancora con il 3-4-1-2, dove potrebbe essere Rafael l'estremo difensore rossoblu in attesa del ritorno di Cragno. Nella zona difensiva del campo, poche sorprese, dove dovrebbero essere Pisacane, Andreolli e Ceppitelli i centrali. Rispetto a quanto detto nelle scorse giornate, non ci sono sorprese nemmeno negli altri ruoli, dove si mantiene ancora vivo il ballottaggio tra Sau e Farias e tra Ionita e Joao Pedro. Pronto a segnare ancora, inoltre, Pavoletti, sempre più al centro degli schemi tattici rossoblu.

Come prevedibile, questa disposizione tattica dovrebbe abbassare il baricentro dei sardi, che nella prima parte di stagione hanno subito moltissimi goal da palla inattiva. Su 21 reti subite, infatti, ben 10 sono state prese sugli sviluppi di azioni da fermo, tendenza negativa nonostante la difesa a tre. Contro l'Hellas Verona, i sardi hanno molto subito le azioni offensive degli scaligeri da palla inattiva, tendenza che ha quasi compromesso la sfida dei sardi. Il tecnico Lopez, dunque, dovrà trovare una soluzione.