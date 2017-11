Cagliari, Lopez presenta la sfida della 'Dacia Arena'

Fonte: official Twitter Cagliari

Il Cagliari è impegnato in trasferta, a Udine alla 'Dacia Arena' in una sfida che si preannuncia equilibrata tra due squadre appaiate in classifica con lo stesso numero di punti, 12. In conferenza stampa, queste sono state le parole del tecnico Diego Lopez: "Quella di domani sarà una gara importante. Senza presunzione, dobbiamo guardare solo a noi stessi e non all'avversario. Se i miei ragazzi scendono in campo con l'atteggiamento giusto, come io voglio, possiamo fare bottino pieno. Bisogna giocare come fatto a Torino, eliminando gli errori commessi. Sono contento di come abbiamo lavorato in questa sosta".

Infermeria quasi vuota, Lopez deve fare a meno di un solo calciatore, tra l'altro non un titolare fisso: "Sono tutti convocati, mancherà solo Deiola, sofferente ad un piede. A Udine troveremo una buona squadra, con qualità, ma noi dobbiamo capire chi e cosa vogliamo essere. Dobbiamo acquisire la mentalità per giocare bene in casa e fuori. Soprattutto in trasferta dobbiamo essere più attenti, non distrarci mai per gli interi 90 minuti. Giocano titolari sicuramente Rafael, Andreolli e Ionita. Per il resto non svelo più nulla, avrete domani l'undici iniziale, sarebbe come mordersi la coda rivelare tutto ai nostri avversari".

E' un Diego Lopez tutto sommato soddisfatto di come la squadra lo sta seguendo negli allenamenti: "I ragazzi mi stanno mettendo in difficoltà quando nel week-end devo fare la formazione, questo significa che tutti ci stanno mettendo voglia e professionalità. Qualcuno può dare molto di più di quello che attualmente sta offrendo alla causa, mi riferisco a Van der Wiel, ma negli ultimi allenamenti l'ho trovato molto migliorato. Ora Faragò sta meritando spazio ed anche nel reparto d'attacco ho tante armi cui poter disporre. Rigoristi? Con me li batte chi se la sente, non abbiamo un rigorista predefinito. Dal dischetto è importante essere sereni e lucidi".