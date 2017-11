Cagliari: Lopez confida nel ritorno al goal delle sue punte, per gennaio piace Caldirola - Twitter

E' tempo di ripartire dopo la sconfitta subita contro l'Inter. E' questo l'obiettivo primario del Cagliari di Diego Lopez, che nella giornata di oggi darà gli ultimi suggerimenti alla squadra prima di partire per Bologna, trasferta che si rivelerà difficile e tutt'altro che fattibile. Per affrontare al meglio i felsinei, il tecnico rossoblu dovrebbe schierare i suoi con il 3-5-1-1, dove dovrebbe essere Pavoletti il riferimento offensivo. Dietro di lui, Joao Pedro, anche se non è da escludere la presenza di Diego Farias. Davanti Rafael, il terzetto difensivo potrebbe essere formato da Romagna, Andreolli e Ceppitelli, con Pisacane pronto a ritagliarsi una maglia da titolare, mentre saranno Farago' e Padoin i fluidificanti. Cigarini, infine, il mediano, affiancato da Barella e Ionita.

Al di là di ogni soluzione tattica, comunque, i sardi dovranno affrontare un vero e proprio problema in zona goal, con gli attaccanti rossoblu al centro di un momento tutt'altro che positivo. La grandissima delusione subita in Coppa Italia, un 2-1 ad opera del Pordenone che ha eliminato il Cagliari dalla competizione, ha messo in luce una sterilità offensiva che potrebbe pesare e non poco in vista della prossima parte di stagione. Se si esclude il solo Pavoletti, comprato nelle ultime ore di mercato, nessun altro attaccante si sta mettendo in evidenza: Melchiorri è ancora alle prese con un brutto infortunio, Sau e Farias stentano anche per problemini fisici, Joao Pedro va a fiammate. Per ripartire, Lopez dovrà dunque trovare la medicina giusta, riattivando una macchina da goal che l'anno scorso ha regalato ai sardi un tranquilla salvezza.

Pensando anche al mercato, l'ultima idea in casa Cagliari si chiama Luca Caldirola, difensore del Werder Brema svezzato in Bundes dopo le esperienze con la maglia di Inter Primavera, Brescia e Cesena. Reduce da una positiva esperienza in terra tedesca, Caldirola non ha mai nascosto la sua voglia di tornare in Italia e Cagliari potrebbe essere la piazza giusta per mettersi definitivamente in luce anche in Serie A. Oltre ai sardi, sul ragazzo di Desio pare esserci forte anche il Genoa, squadra sempre intenzionata ad accaparrarsi i giovani più interessanti. Si prevede dunque un calciomercato infuocato..