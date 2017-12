Cagliari, Lopez in conferenza stampa: "Onoreremo la maglia"

cagliaricalcio.com

Domani il Cagliari ospiterà la Sampdoria di Marco Giampaolo. Diego Lopez è intervenuto in conferenza. Andiamo a sentire le sue parole!

Una partita impegnativa quella contro i blucerchiati: "Affrontiamo una squadra aggressiva, fisica e di qualità, allenata da un tecnico come Giampaolo che ritengo uno dei migliori allenatori italiani. Nelle ultime due partite non ha raccolto risultati ma questo non significa nulla. Sarà una partita dura per entrambe le squadre: rispettiamo l’avversario, ma non dobbiamo avere paura di nessuno. Abbiamo la consapevolezza che anche la Sampdoria si può battere, dobbiamo avere continuità di gioco e di risultati: lo dobbiamo a noi stessi e ai nostri tifosi, che anche domani saranno fondamentali per noi, avremo bisogno di tutto il loro supporto".

Ma come riuscirà il Cagliari a fermare la Sampdoria? "Sono molto rapidi a verticalizzare. In mezzo al campo fanno tanta densità e hanno diversi elementi con caratteristiche offensive, compreso il trequartista Ramirez. Dovremo fare molta attenzione ed essere bravi a limitarli", ma la squadra di Lopez è in continua crescita: "Contro il Bologna venivamo da una prestazione negativa sotto ogni profilo, dovevamo ritrovare la strada giusta. Dico sempre che questa è una squadra in crescita e crescere vuol dire anche eseguire al meglio i dettagli, quelle piccole cose che ti fanno la differenza. Ad esempio, capire i momenti della partita ed essere più concreti sotto porta: gli avversari non ti concedono troppe occasioni, quelle poche le devi sfruttare. Ma arriveremo anche a questo, sono fiducioso".

[fonte: cagliaricalcio.com]