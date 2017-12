Cagliari, Lopez è pronto per la Fiorentina: "Hanno qualità, ma dobbiamo fare punti" | Twitter Cagliari

Il Cagliari torna alla Sardegna Arena dopo l'ottima prestazione fornita allo stadio Olimpico contro la Roma e lo fa per affrontare la Fiorentina in un match sulla carta non semplice, ma da portare a casa. Ad inizio conferenza stampa, Diego Lopez, come di consueto annuncia tre giocatori della formazione titolare, che questa volta rappresentano la difesa: "C’è la rifinitura domani, ma vi do i tre difensori: Romagna, Pisacane e Andreolli. Secondo me hanno fatto un’ottima partita e meritano continuità. La squalifica di Cigarini? Oggi non mi permetto di parlare di lui. Preferisco parlare di chi potrà giocare. Barella deve migliorare molto, ma può giocare. Così come Cossu. Ci sono altre soluzioni, come cambiare modulo e giocare con il centrocampo a 2 anziché a 3 più un trequartista. Ho già deciso chi giocherà".

L'allenatore dei Casteddu poi parla anche dei singoli: "Sau? Da quando ha avuto quel problema prima dell’Udinese, un giorno sta bene e l’altro no. Domani non partirà titolare, non è al 100%. Per noi è un giocatore importante. Quando ho parlato di trequartista davanti, togliamo il nostro play e faremo come contro la Lazio. Barella sta bene, si è allenato tutta la settimana con noi e non ha problemi. Faragò? Sta facendo bene, è un rientro importante. È a disposizione della squadra. I portieri? Questa settimana si sta andando a normalizzare la situazione. Si stanno allenando meglio e non penso ci siano problemi. Li ho visti in campo e questa è una cosa positiva". L'avversario di domani sarà la Fiorentina, una squadra in forma anche se recentemente ha dimostrato di avere difficoltà nell'andare a segno: "Domani troviamo una squadra che sta bene, ha qualità. Sarà una gara dura per entrambi. Noi dobbiamo rendere la vita difficile alla Fiorentina. Cosa mi preoccupa della Viola? Non prendo in considerazione la parola “temere”. Sappiamo che è una squadra con qualità, anche se in qualche trasferta non è andata bene. Domani non bisogna pressare con gli occhi, ma il portatore di palla. Loro sanno giocare anche da dietro. Hanno due centrali che sanno giocare, uno lo conosciamo. Hanno qualità dietro".

Fare punti domani quindi non sarà semplice per il Cagliari, ma l'importante per Lopez è che venga ripetuta la prestazione offerta contro la Roma: "Domani per far punti dobbiamo puntare alla prestazione, con carattere e intensità. Dobbiamo essere squadra, come contro la Roma e contro le grandi squadre come la Fiorentina. Dobbiamo vedere cosa riusciremo a fare noi. Dobbiamo rendere difficile la vita alla Fiorentina sia quando abbiamo che quando non abbiamo la palla".