Serie A, le formazioni ufficiali di Cagliari - Fiorentina

Cagliari - Fiorentina è il secondo anticipo di questa 18esima giornata di Serie A. I viola puntano a rafforzare la striscia di risultati positivi - 6, al momento, tra campionato e Coppa Italia (2 vittorie e 4 pareggi). Dall'altra parte, anche i rossoblu vogliono ottenere una vittoria, la squadra di Diego Lopez nelle ultime quattro giornate ha incassato solo due punti.

Pioli in avanti conferma il tridente Chiesa-Simeone-Thereau. Lopez propende invece per il 3-5-1-1, con Van Der Wiel in corsia, Barella guida la mediana.

FORMAZIONI UFFICIALI

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Romagna, Andreolli, Pisacane; Van Der Wiel, Barella, Ionita, Padoin; Joao Pedro; Farias, Pavoletti.

FIORENTINA (3-5-2): Sportiello; Milenkovic, Hugo, Astori; Biraghi, Benassi, Badelj, Veretout, Chiesa; Simeone, Thereau. All. Pioli.



Arbitro: Di Bello

VAR: Guida