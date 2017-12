Cagliari - Diego Lopez: "Noi sottotono, sconfitta meritata"

Diego Lopez evidenzia i limiti del proprio Cagliari. Intervistato da Premium Sport, nel post gara, il tecnico sardo ha detto la sua sulla prestazione contro la Fiorentina: "La sconfitta è stata meritata. Il campo ha detto questo: hanno fatto meglio. Sono una buona squadra che ha cambiato sistema e si è messa a specchio. Sinceramente hanno fatto meglio. Dispiace ma ci abbiamo messo il nostro". Importante anche il passaggio in merito all'incontro tra tecnico ed allenatore: "Quello che ci siamo detti con il presidente rimane tra me e lui. Anche con il direttore. Con la squadra non abbiamo parlato, oggi non siamo stati intensi e quando non siamo così andiamo in difficoltà".

Inevitabile, poi, un'analisi sull'espulsione di Joao Pedro: "Rosso a Joao Pedro? Non dico niente. In questi momenti lasciamo fare, ne parleremo domani all'allenamento ma non mi sembra neanche una cosa così fuori dal mondo. Ovviamente mancava poco ma per noi cinque minuti qui sono tanti. Ci sono tanti errori tecnici in uscita, anche su palloni facili. Se gli regali tutte queste possibilità ti fanno male. Siamo stati sottotono".

E, sul ritorno in campo di Cossu: "Cossu? L'ho messo perché serviva qualità. Con Cigarini ne abbiamo tanta, ma ci sono mancati i tempi delle giocate. Non è andata molto bene neanche con Barella da play, però. Pavoletti nelle altre partite l'abbiamo cercato e trovato e lui era pronto. Oggi l'abbiamo cercato male, serve dare continuità alle cose che facevamo prima. Abbiamo una partita importante con l'Atalanta e pensiamo a quella. Volevamo arrivare a Natale con una vittoria: non ci siamo riusciti ma non è tutto da buttare. Cercheremo di tornare sui livelli che abbiamo fatto vedere nelle scorse, non come oggi" conclude il tecnico.