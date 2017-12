Cagliari, Atalanta in vista: le ultime da Assemini, Farias o Sau accanto a Pavoletti?

Una foto dalla seduta d'allenamento del Cagliari di ieri. | cagliaricalcio.com

Non si ferma la Serie A, nemmeno nel corso delle feste di Natale com'era stata per noi storicamente una specie di tradizione, in questa stagione. E non si ferma nemmeno il Cagliari, che non può riposarsi sugli allori dopo i soli due punti ottenuti nelle ultime cinque gare, uno score che ha portato i sardi a stretto contatto con la zona retrocessione, al sedicesimo posto. La gara di domani, in cui la truppa di Diego Lopez dovrà provare a sbancare l'Atleti Azzurri d'Italia, casa dell'Atalanta, è sicuramente complicata sulla carta ma assume i tratti di una possibile svolta, sia come risultati sia come qualità delle prestazioni.

Dall'infermeria non arrivano grandi notizie per il tecnico di origine uruguagia già citato. Non ce la farà a recuperare Daniele Dessena, costretto ad un lavoro a parte; in compenso però c'è praticamente tutto il resto della rosa a disposizione, salvo lo squalificato Joao Pedro, che al momento si trova costretto a saltare le prossime quattro partite. Il dubbio più grande per quanto riguarda la probabile formazione che dovrebbe scendere in campo domani è proprio quello che tratta la sostituzione del brasiliano: al suo posto dovrebbe essere schierato uno fra Diego Farias e Marco Sau, con il primo favorito sul secondo, al fianco di Pavoletti nel tandem d'attacco che avrà il difficile compito di scardinare la difesa di Gasperini.

Il duo offensivo è però soltanto la parte finale di una formazione che ripartirà, alla base, ancora dalla difesa a tre, nonostante i risultati non proprio convincenti ottenuti di recente. In porta c'è Cragno, ormai tornato in pianta stabile titolare; davanti a lui, spazio a Romagna, Andreolli e Pisacane (al momento più avanti nelle quotazioni su Ceppitelli). Sulla corsia destra si rinnova il ballottaggio fra Van der Wiel e Faragò, con al momento l'olandese leggermente in vantaggio, dall'altro lato c'è Padoin. Completano la linea mediana Barella, Cigarini e Ionita. Ecco dunque quale sembra essere al momento la probabile formazione per la gara di domani, aspettando indicazioni dalla conferenza stampa con protagonista l'allenatore, programmata per le 16:30:

Cagliari (3-5-2): Cragno; Romagna, Andreolli, Pisacane; Van der Wiel, Barella, Cigarini, Ionita, Padoin; Farias, Pavoletti. All. Lopez