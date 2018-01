Cagliari, Barella firma il rinnovo | Twitter Cagliari

Firma importante in casa Cagliari: Nicolò Barella rinnova fino al 2022. Il talento dei sardi ha firmato oggi il nuovo contratto che lo vedrà legato ai colori rossoblù per altri quattro anni. La firma arriva all'apertura della sessione invernale del calciomercato e suona come una porta chiusa in faccia a tutte le big del campionato nostrano, da tempo sulle tracce del centrocampista ventenne.

Barella, dunque, non si muoverà dalla Sardegna Arena almeno fino a fine stagione, quando, verosimilmente, si scatenerà l'asta per potersi avvalere delle sue prestazioni. Il centrocampista cagliaritano ha espresso tutta la sua soddisfazione per aver ottenuto il rinnovo contrattuale dopo l'esordio in Serie A: "Sono cresciuto con questa maglia, amo il Cagliari. Il rinnovo sino al 2022 è l’indice di quanto la società sia contenta di quanto ho fatto e potrò fare. Ci tengo a ringraziarla di ciò. Il mio idolo? Dejan Stankovic e il capitano Daniele Conti - racconta nella diretta Facebook sulla pagina della società -. Oggi sono grato ai viari allenatori che ho avuto, da López a Rastelli, tutti mi hanno dato qualcosa. Abbiamo un gruppo coeso e straordinario. La fascia di capitano? Ne ho 3 davanti perciò non ci penso neanche. A Bergamo ho sofferto a stare fuori, ma i compagni mi hanno dato una gioia immensa con la vittoria, ma contro la Juventus di sicuro ci sarò. Stiamo cercando di preparare al meglio questa partita. Ci proveremo".

Per quanto riguarda invece la sessione invernale di mercato, il Cagliari è pronto a salutare Melchiorri e Giannetti, con il primo già pronto a prendere il volo direzione Carpi. Più intricate le situazioni riguardanti Farias, Capuano e Pisacane, giocatori al momento non ben visti da Lopez, ma che hanno un loro posto in rosa. Per quanto riguarda i movimenti in entrata, i rossoblù cercano un esterno sinistro ed un difensore. Per quest'ultimo il nome più caldo è quello di Luca Caldirola, classe '91 ed attualmente in forza al Werder Brema, mentre per l'out mancino si parla di Olivera, attualmente nella rosa della Fiorentina. Attenzione anche all'attacco, reparto in cui potrebbe tornare in Sardegna il centravanti giapponese Han, che sta facendo faville al Perugia in Serie B.