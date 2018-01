Cagliari: Diego Lopez prepara la delicatissima sfida contro la Juventus

Source photo: profilo Twitter Cagliari Calcio

Il Cagliari chiama la Fiorentina. Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato, pare infatti che la società sarda abbia avviato contatti con i viola per due calciatori attualmente ai margini del progetto viola: il terzino Maxi Olivera ed il mediano Carlos Sanchez. Parlando dell'uruguayano, pare che la società dei Della Valle non sia troppo intenzionata a dare in prestito Olivera, anche se un prestito fino a fine stagione potrebbe quantomeno dare all'esterno quel minutaggio di cui necessita per sbocciare definitivamente. Prestito secco anche per il mediano Sanchez, che porterebbe in Sardegna esperienza e voglia di riscatto dopo un girone di andata all'ombra di Badelj.

Nella giornata di ieri, i rossoblu hanno svolto prevalentemente dei test tattici, preparando al meglio la sfida contro la Juventus alla Sardegna Arena. Data la caratura dell'avversario, Diego Lopez si è soffermato principalmente sui particolari, valutando le condizioni di alcuni suoi calciatori: Dessena ha infatti proseguito il suo lavoro personalizzato, terapie invece per Niccolò Barella, che ha prolungato fino al 2022 il suo rapporto professionale con il Cagliari. Breve seduta di allenamento, invece, nella mattinata di oggi, con i calciatori rossoblu impegnati in esercizi fisici ed in torelli.

Secondo le ultime informazioni provenienti dal centro di allenamento di Asseminello, Diego Lopez dovrebbe schierare i suoi con il 3-4-1-2, con il ballottaggio tra Rafael e Cragno in porta. Davanti al futuro estremo difensore, difesa a tre composta da Romagna, Andreolli e Ceppitelli, anche se non è da escludere la presenza di Pisacane. In attacco, tandem offensivo completato da Farias e Pavoletti, con Padoin dietro le punte. Poche sorprese, invece, a centrocampo, dove van der Wiel e Ionita dovrebbero affiancare i centrali Cigarini e Farago'.

PROBABILE FORMAZIONE CAGLIARI:

Rafael; Romagna, Andreolli, Ceppitelli; van der Wiel, Farago', Cigarini, Ionita; Padoin; Farias, Pavoletti.