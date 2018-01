Cagliari, Lopez pronto alla sfida con la Juve: "Dobbiamo dare il 110%" | Twitter Cagliari

La Sardegna Arena ed il Cagliari sono pronti ad accogliere la Juventus nel primo match del girone di ritorno, una sfida importante e difficile per battezzare il nuovo anno. Il match contro i bianconeri arriva dopo la bella vittoria ottenuta a Bergamo, una gara che rende orgoglioso il tecnico dei Casteddu, Diego Lopez, che ne parla così in conferenza stampa: "Abbiamo fatto meglio nella fase di non possesso rispetto a Roma, in fase di possesso è stata la gara che avevamo preparato. E se fossimo andati al riposo sul 3-0 non avremmo rubato nulla. Non possiamo giocare a viso aperto contro tutti, mi dispiace che vengano tolti dei meriti ai ragazzi: a Bergamo avevamo preso delle contromisure, ci eravamo preparati sui loro punti deboli: il primo gol, ad esempio, non è stato casuale, sapevamo che l'Atalanta lasciava spazio sul secondo palo e abbiamo lavorato su questo. Poi è normale che l'Atalanta sia venuta fuori nel secondo tempo".

Domani, però, sarà tutt'altra cosa. La Juventus non è mai facile da sconfiggere e per farlo serve una partita perfetta, che non può nascere senza la giusta mentalità: "Dobbiamo dare il 110%. Dovremo fare meglio rispetto alle ultime tre partite, in entrambe le fasi, per cercare di fare punti: contro una squadra come la Juventus non puoi permetterti di fare regali, altrimenti ti punisce. Arriviamo da una grande prestazione, ma dobbiamo migliorare. Sarà fondamentale metterci tanta determinazione, non fare ragionare la Juventus: chiaramente non puoi farlo per 90', bisognerà sapere leggere i momenti della partita. Noi siamo pronti per affrontare questa sfida".

Diego Lopez poi parla anche di classifica. Il Cagliari, attualmente si trova cinque punti sopra la zona retrocessione, ma ha bisogno di fare punti anche contro le squadre più blasonate, quelle che occupano stabilmente la parte sinistra della graduatoria: "Le squadre della prima parte della classifica stanno andando forte ma dobbiamo cercare di fare punti anche contro di loro. Difficile, ma non impossibile".