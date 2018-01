Cagliari, ecco Leandro Castan | www.twitter.com (@l_castan)

Si aggiunge un nuovo elemento alla difesa del Cagliari. È in arrivo il brasiliano Leandro Castan dalla Roma: la formula è quella del prestito secco fino a fine stagione. Sembrava che il giocatore fosse in procinto di firmare per il Genoa, ma i sardi hanno operato il sorpasso nella serata di ieri ed hanno chiuso l’accordo con i giallorossi; Castan è atteso per le visite mediche che dovrebbero svolgersi tra giovedì e venerdì.

Una sfida per lui e per Diego Lopez: il centrale infatti arriva da 3 stagioni molto complicate dal punto di vista fisico. Dopo due prime stagioni di ottimo livello con la maglia della Roma, il brasiliano incontra diversi problemi nell’estate del 2014. Prima infortuni muscolari, poi, durante l’annata, altri episodi anche di difficile spiegazione, fino alla doccia fredda del novembre di quell’anno: la diagnosi parla di un cavernoma che necessita di una operazione chirurgica per essere rimosso. L’intervento riesce perfettamente, ma vista la delicatezza della zona interessata – il cervello – Castan dedica il resto della stagione alla riabilitazione. Il campionato 2015-16 lo comincia da titolare, a Verona contro l’Hellas, ma le difficoltà nel rientro sono moltissime e né Rudi Garcia né Luciano Spalletti riescono a reinserirlo nello scacchiere giallorosso. Arriva quindi l’occasione per rimettersi in gioco con la chiamata della Sampdoria, ma l’esperienza dura meno di un mese e Castan si trasferisce al Torino, dove però i problemi fisici continuano ad affliggerlo: la stagione in granata termina con sole 14 presenze – tutte nel girone d’andata – ed il ritorno nella Capitale.

0 presenze in questa metà di stagione sotto la guida di Eusebio Di Francesco ed ora la chance con il Cagliari. Lo stesso giocatore ha documentato sul suo profilo Twitter gli allenamenti svolti con la squadra e per questo i rossoblu vogliono dargli l’opportunità di tornare un calciatore importante.