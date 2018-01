Cagliari: Letizia se parte Van der Wiel, piace Caldirola per la difesa

Source photo: profilo Twitter Cagliari Calcio

Il Cagliari lavora per ritoccare la difesa. Dopo l'importante arrivo di Castan, i rossoblu vorrebbero anche Luca Caldirola, centrale difensivo attualmente in forza al Werder Brema. Cresciuto con l'etichetta di talento pronto a sbocciare, l'ex Inter e Cesena non è mai riuscito a imporsi nel nostro campionato, trovando la propria dimensione in Bundesliga. Per la fascia mancina, piace sempre Maxi Olivera, che con la Fiorentina non sta proprio trovando spazio. In caso di mancata fumata bianca, gli isolani virerebbero su Dodo', ormai da tempo ai margini del progetto tecnico della Sampdoria.

Per un calciatore che potrebbe arrivare, un altro sarebbe pronto a partire. L'indiziato numero uno altro non poteva essere che Gregory Van der Wiel, terzino destro ex Paris Saint-Germain che in rossoblu non ha trovato praticamente mai spazio. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il laterale classe '88 sarebbe davvero vicino al Nizza, club pronto ad abbracciare un calciatore esperto e pronto a risollevare le proprie sorti calcistiche in memoria di quegli anni sotto la Tour Eiffel che avevano confermato quando di buono si diceva di lui ai tempi dell'Ajax. Come sostituto, pronto Letizia del Benevento, calciatore autore di una prima parte di stagione particolarmente positiva.

Intanto, ripresa degli allenamenti al centro Asseminello, dove agli ordini di Diego Lopez i sardi hanno cominciato a preparare la sfida contro il Milan, match casalingo affatto facile ma da affrontare con calma e concentrazione. Tra tutti, parole importanti sono giunte da Luca Cigarini, che ha "promosso" la prima parte di stagione rossoblu: "Il bilancio della prima parte di stagione è positivo - ha detto il mediano a L'Unione Sarda - abbiamo raggiunto i 20 punti, siamo a metà del cammino, è normale che all'inizio ci sia stato qualche problema. Ma la strada è quella giusta" conclude.