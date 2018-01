Lopez: “Contro il Milan è tempo di fare punti”

Twitter.com

Contro la Juventus il Cagliari di Lopez ha raccolto applausi, ma non punti importanti per la propria classifica. Dopo la pausa il campionato propone la sfida contro il Milan di Gattuso, anche lui reduce da un periodo di crescita e a caccia di continuità di risultati. La differenza tecnica tra le due squadre non può essere messa in discussione, ma Lopez è convinto che la squadra possa tornare a fare punti contro i rossoneri.

Il tecnico non si nasconde in conferenza stampa: “Sono molto contento della ripresa degli allenamenti, ho visto tanta concentrazione ed è quello che ci serve. Sento dire che il Milan vale meno della Juventus, lo dice la classifica ma tecnicamente non c’è tutta questa differenza. Per fare punti dobbiamo giocare meglio che contro la Juve. Dimentichiamo la classifica dei rossoneri, è una partita difficilissima e tocca a noi. Dovremo essere ancora più concentrati, evitando di concedere qualsiasi cosa all’avversario. Sarà difficile ma la gara con la Juve ci ha lasciato anche la consapevolezza dei nostri mezzi. Ho letto tanti complimenti per la squadra ma adesso è ora di fare punti. Giochiamo in casa, dobbiamo dimostrare che possiamo far bene e, come dico sempre, trascinare il pubblico. In questo mese particolare restiamo concentrati sul campo e sono contento di quello che vedo, non ho dovuto dare la sveglia a nessuno perché sono tutti sul pezzo”.

Capitolo formazione, Lopez svela tre nomi di giocatori che sicuramente partiranno dal primo minuto e parla anche del nuovo arrivato Castan: “Castan? Sono contento del suo arrivo, ci darà tanto. In pochi giorni ci ha dimostrato la sua mentalità. Viene da un periodo di inattività ma si allena duro come mi avevano detto. I tre nomi sicuri per domani? Ceppitelli, Ionita e Sau. Miangue è l’unico infortunato, gli altri sono tutti potenzialmente in grado di giocare”. Da allenatore poi un commento su Gattuso: “Con Gattuso ho fatto un corso, ci conosciamo. Sappiamo tutti quanta grinta sa infondere, per di più al Milan trova una squadra che ha grande qualità. Stanno venendo fuori, ma noi vogliamo fare più di loro e prenderci i tre punti. Domani bisogna combattere, Gattuso ha insegnato questo al Milan. Combattere su ogni contrasto, tenere palla e cercare di giocare”.