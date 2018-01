Cagliari, Lopez presenta la sfida di Crotone: "E' uno scontro salvezza, va affrontato come tale"

Fonte: Twitter Cagliari Calcio

Giorno di vigilia ad Asseminello per il Cagliari che domani sarà impegnato all'Ezio Scida di Crotone. Diego Lopez considera la gara in terra calabrese come uno scontro diretto in chiave salvezza e pretende il giusto atteggiamento dai suoi ragazzi: "Quella di domani sarà una gara molto delicata, è uno scontro diretto e quindi va affrontato come tale. arriviamo consapevoli di poter far bene. Sono contento dei giocatori che ho a disposizione e vedo la squadra pronta a battagliare. Questa è una partita dove devi sia giocare che battagliare".

La settimana appena trascorsa non è stata delle migliori per il Cagliari. I risultati non stanno arrivando, gli infortuni e le cattive notizie dal Giudice Sportivo invece si: "E' un periodo che ci gira tutto male, passerà. Miangue è ancora infortunato, Van der Wiel ha la febbre e Sau è recuperato. Quest’ultimo parte alla pari con gli altri, si è allenato in differenziato ma ha lavorato benissimo tutta la settimana. Il modulo non cambierà, la squadra può fare anche il 3-4-1-2 ma non sarà questo il caso. Lykogiannis e Castan sono pronti, Ceter ha bisogno di tempo invece. Anche in questa partita potranno darci una mano sia il greco che il brasiliano. Lykogiannis mi darà la possibilità di riportare Padoin al centro, nel suo ruolo. In attacco devo valutare alcune cose, le assenze di Joao Pedro e Pavoletti sono pesanti".​

L'avversario di turno è da prendere con le molle. Il Crotone è reduce dal rotondo successo in casa del Verona, 3-0. Se il campionato finisse oggi, sarebbe salvo: "Loro hanno il punto di forza nel gruppo, è una squadra che ha un grande gioco e hanno qualità sulle fasce. Con Zenga sono migliorati tanto, hanno avuto quella scintilla necessaria per riprendersi e ripartire. Sta dando tanto al Crotone, da giocatore sappiamo tutti cosa è stato in grado di fare, da allenatore sta confermando il fatto che è un grande conoscitore di calcio. Tra i loro calciatori c'è Stoian, che mi piace, davvero molto, lo volevo portare a Bologna anni fa. Adesso arrivano partite decisive da affrontare e sappiamo di arrivarci in buone condizioni".