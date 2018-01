Crotone-Cagliari: le parole dei due tecnici nel post-gara

Source photo: profilo Twitter Cagliari

E' un Walter Zenga molto amareggiato, quello intervistato a Rai Due. Il tecnico del Crotone ha infatti sottolineato negativamente alcune scelte dell'arbitro, non preciso al momento di intervenire in momenti chiave della partita: "Nel calcio conta chi la butta dentro, l’ultimo episodio ci lascia sconcertati. Vedere il Var dopo un errore e annullare il gol mi pare un doppio errore fondamentale. Peccato per i tre punti mancati, ma la squadra ha giocato bene. Dobbiamo continuare così, i punti arriveranno. La Var? Ho già tanti pensieri, abbiamo perso Sampirisi per un infortunio. Le partite si decidono sugli episodi, se sostituivo Sampirisi il gol non l’avrei preso. Ci sono degli errori che sono incomprensibili, poi nel compiuto totale valuto le prestazioni. È mezz’ora che sono qua e parlo solo di Var, vorrei parlare di calcio giocato".

In ultimo, il tecnico del Crotone ha parlato della corsa salvezza: "Come ho già detto, dobbiamo fare la corsa su noi stessi. Un allenatore analizza moltissimi aspetti. Resta la prestazione, resta questo. Se continuiamo a giocare così raggiungeremo il nostro obiettivo". Obiettivo condiviso anche da Diego Lopez, che poco e sempre presso l'emittente nazionale ha detto la sua sulla delicata partita da poco terminata e sui suoi ragazzi: "Io ho parlato con i ragazzi, la squadra era pronta per dare battaglia. Penso che era una partita da giocare così. Con un giocatore in meno la squadra è rimasta composta, i ragazzi si sono dati una mano. Per salvarci dovevamo giocare così. Doveva giocare Sau, ma non ce l’ha fatta. Giannetti ha fatto un’ottima prestazione. È questa la strada da percorrere, dobbiamo giocare e combattere".

Inevitabile anche il passaggio sul VAR: "Anche sul rigore, vedendo le immagini non mi è sembrato fallo. Sono contento della prestazione della squadra, c’erano tante assenze. Il gruppo ha dimostrato che la squadra c’è, i ragazzi hanno dato la risposta sul campo. È lì che dobbiamo parlare noi" conclude il tecnico del Cagliari.