Cagliari: Han potrebbe tornare subito, contatti per Rigoni e Cofie del Genoa. Piace Krafth

Source photo: profilo Twitter Cagliari

Il Cagliari vuole riportare subito Kwang-Song Han in Sardegna. Il talentuosissimo nordcoreano, che sta facendo davvero bene in Serie B con la maglia del Peuriga, potrebbe infatti tornare a vestire la maglia dei rossoblu, privando in grifoni di un attaccante di spessore ed in costante crescita. Con un profilo offensivo potrebbe venire, un altro è pronto a partire. Si tratta di Niccolò Giannetti, calciatore che sta faticando a ritagliarsi il proprio spazio in massima serie. Svezzato calcisticamente nelle giovanili della Juventus, il classe '91 potrebbe scendere di categoria, fortemente voluto da club come Parma e Cremonese. Giannetti non sarebbe nuovo, per la Serie B, avendo già vestito le maglia di Cittadella, Siena, Spezia e Cagliari nella competizione cadetta.

Nelle ultime ore i sardi avrebbero inoltre chiesto delle informazioni per Emil Krafth, terzino destro del Bologna fortemente voluto anche dall'Hellas Verona. L'operazione non è particolarmente facile: per lo svedese sono infatti gli scaligeri ad essere in vantaggio, ma l'imminente cessione di Miangue al Cesena potrebbe spingere il Cagliari ad accelerare, strappando così il sì del calciatore. A centrocampo il nome caldo è quello di Rigoni del Genoa, ormai ai margini del progetto ligure. Se la trattativa non dovesse concretizzarsi per gennaio, è pronta una trattativa per l'estate. In extremis, chiesto anche Cofie. Nelle ultime, ore, inoltre, secco no del Palermo per Rispoli. Il calciatore è incedibile almeno per gennaio.

Mentre la società continua a lavorare sul mercato, Diego Lopez prepara la prossima sfida di campionato. Nella giornata di ieri, i sardi hanno ripreso gli allenamenti al Centro Sportivo Asseminello, consci di dover vincere e convincere contro la Spal. Per rendere al meglio e non lasciarsi sfuggire la ghiotta chance, Lopez ha subito impiegato i suoi in esercitazioni muscolari e con la palla, chiudendo il tutto con una partitella a cui hanno partecipato tutti tranne i calciatori impiegati contro il Crotone. Riposo precauzionale per Paolo Farago', mentre per Cragno si saprà meglio dopo ulteriori accertamenti l'entità del trauma all'orbita dell'occhio. Nella giornata di oggi, invece, è previsto un doppio allenamento.