Cagliari, doppio colpo in mediana: in arrivo Cofie e Caligara. Tanti nomi per la fascia, Miangue via?

Isaac Cofie in azione, pressato da Brozovic. | genoa france twitter

Giornata molto intensa in quel di Cagliari, con i dirigenti dei rossoblù che stanno lavorando, d'altronde analogamente alla maggioranza dei propri colleghi, a diversi colpi per rinforzare la propria rosa ed ottenere l'obiettivo della permanenza in Serie A. Le prime notizie arrivano, secondo Sky, riguardo un possibile doppio colpo in mediana: i sardi avrebbero infatti in mano la possibilità di chiudere per Isaac Cofie del Genoa e Fabrizio Caligara della Juventus (classe 2000), per cui si sarebbe parlato oggi nell'incontro in cui, per i bianconeri, è sfumata definitivamente l'ipotesi Han, almeno per ora. Entrambi i giocatori arriverebbero a titolo definitivo, ma per il secondo la Vecchia Signora dovrebbe mantenere un diritto di riacquisto.

Anche sulle fasce difensive all'Hotel Melià il presidente Giulini sta lavorando per cambiare le carte in tavola insieme a tutto il suo entourage. Prima di tutto c'è bisogno di vendere: in copertina in tal senso va la situazione legata a Senna Miangue, per cui il Cesena sta spingendo fortemente. Ai microfoni di cagliarinews24, l'AD dei romagnoli Rino Foschi ha detto che "Stiamo ancora trattando, ci sono margini per chiudere". Probabilmente si tratterà di un prestito secco o comunque di un'operazione che lascerà il cartellino, in futuro, nelle mani dei rossoblù; discorso diverso invece quello legato a Gregory Van der Wiel, la cui situazione è un po' bloccata da alcuni giorni: sembrava destinato alla MLS ed in particolare al Toronto, ma per ora non ci sono novità ed il tempo stringe. Vedremo se in queste ore arriverà l'ufficialità o se l'olandese, dopo tante voci, alla fine resterà dov'è.

Dovessero concretizzarsi le due cessioni, il Cagliari ha pronte le alternative. Continuano ad essere intensi i contatti col Benevento per Gaetano Letizia, classe 1990, in grado di interpretare il ruolo di terzino su entrambe le corsie; in queste ore è tornato di moda anche il nome di Maxi Olivera, esubero della Fiorentina, per cui i sardi lavorerebbero come alternativa nell'ottica di un prestito con diritto di riscatto. Sulla destra continua a piacere Emil Krafth, anche lui messo sul mercato dal Bologna, che arriverebbe però solo in caso di doppio addio nello stesso reparto per questioni numeriche. Si vedrà: i sardi sondano tanti nomi, in relazione anche alle richieste di Diego Lopez.