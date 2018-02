Cagliari - Spal, scontro salvezza alla Sardegna Arena

La curva del Cagliari (Twitter - CagliariCalcio)

Il 23° turno di Serie A TIM mette di fronte Cagliari e Spal in una partita dal tasso di importanza decisamente elevato. Le due squadre, infatti, occupano una posizione di classifica assolutamente preoccupante e necessitano di punti per allontanarsi ed uscire dalla zona retrocessione. I sardi padroni di casa sono reduci dal tanto discusso pari in casa del Crotone, partita caratterizzata da discutibili decisioni prese da Tagliavento con l'ausilio del VAR ed è costata una pesante multa al presidente Giulini per aver offeso il direttore di gara.

La Spal vive un periodo abbastanza positivo della sua stagione: sono arrivati alcuni risultati importanti e domenica scorsa la squadra di Semplici ha racimolato un punto d'oro in casa, contro l'Inter. Prerogativa vincere dunque per entrambe le squadre: Cagliari che con una vittoria si porterebbe a 24 punti in classifica scavalcando diverse concorrenti alla salvezza, Spal che ottenendo i tre punti si porterebbe a quota venti, raggiungendo il Crotone che ha fermato ieri l'Inter sull'1 a 1 e arriverebbe a -1 proprio dal Cagliari.

Il match di andata fu una delle migliori prestazioni in stagione del Cagliari allora guidato da Massimo Rastelli in panchina, il risultato fu 2 a 0 in favore dei rossoblù con il super gol di Joao Pedro e la prima marcatura in A per Nicolò Barella.

Le probabili formazioni

Diego Lopez arriva al match contro i ferraresi con il sorriso per i tanti rientri previsti per oggi. Il tecnico dei sardi si affiderà fra i pali a Rafael causa assenza di Cragno, infortunatosi al volto contro il Crotone. In difesa confermato Castan con Ceppitelli ed uno fra Romagna e Andreolli. A metà campo Faragò confermato largo a destra, Ionita e Cigarini in mezzo assieme a Nicolò Barella, al rientro dalla giornata di squalifica, con Padoin largo a sinistra. In avanti, Joao Pedro torna a giocare dopo le quattro giornate di squalifica prese per il rosso contro la Fiorentina, lo fa assieme a Pavoletti, anch'egli al rientro dopo aver scontato una giornata.

Semplici risponde col modulo speculare. Fra i pali ballottaggio Meret - Gomis con il primo favorito, in difesa possibile chance dal primo minuto per Bartosz Salamon, se Cionek non dovesse farcela, assieme a Vicari e Felipe. A metà campo Mattiello sembrerebbe indirizzato a vincere il ballottaggio con Dramè per il posto a sinistra, sulla corsia opposta giocherà invece Lazzari con nel mezzo Viviani, Kurtic e Grassi. Davanti coppia d'attacco formata da Antenucci e Floccari, ancora una volta preferito a Paloschi.