Cagliari: Diego Lopez prepara la sfida contro il Sassuolo, buone notizie sul fronte societario

Source photo: profilo Twitter Cagliari

Archiviata la buonissima vittoria contro la SPAL, un 2-0 che ha praticamente escluso i sardi dalla corsa per non retrocedere, continua la preparazione del Cagliari in vista del match contro il Sassuolo. Al Mapei Stadium, domenica alle 12.30, i sardi non dovranno fallire un'altra ghiotta chance, motivo che spingerà sicuramente il tecnico Diego Lopez a rifinire ancor di più ogni particolare in vista della sfida contro i neroverdi. Nella giornata di ieri, gli atleti impiegati contro gli estensi hanno effettuato esercizi di core-stability e flessibilità in palestra, mentre gli altri hanno lavorato e poi disputato una sfida contro la Primavera. Oggi, invece, doppia seduta di allenamento, con Senna Miangue ancora a parte.

Per superare senza problemi il Sassuolo, Lopez dovrebbe schierare i suoi con il consueto ed equilibrato 3-4-1-2, modulo in cui il terzetto difensivo Ceppitelli-Castan-Pisacane dovrebbe difendere il portiere Cragno. Nella zona mediana del campo, i centrali Barella e Cigarini, che proprio sui social ha dedicato simpaticamente il suo goal alla SPAL a tutti i fantallenatori delusi di lui. Ai lati dei centrocampisti, Farago' e Padoin. Sulla trequarti confermato Joao Pedro, mentre dovrebbero essere Pavoletti e Farias i riferimenti offensivi. Il brasiliano sarebbe però insidiato da Marco Sau che, come sottolineato oggi da L'Unione Sarda, è seriamente intenzionato a riprendersi il Cagliari a suon di goal e prestazioni di spessore.

Sul fonte societario, come invece ricordato da Focus TMW, il bilancio sorride al Cagliari, con il Presidente Giulini bravissimo a cancellare la brutta annata della retrocessione con un andamento virtuoso ed accurato. Se i sardi dovessero concludere la propria stagione salvandosi, riceverebbero all'incirca 33 milioni, a cui andrebbero aggiunti i quindici di parte variabile. Così facendo il fatturato del Cagliari aumenterebbe di un quinto, toccando quota ottanta milioni. Un bellissimo risultato, per Giulini, che sta costruendo qualcosa di importante circondandosi di figure professionali di spessore e creando un gruppo compatto e tecnicamente valido.