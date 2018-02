Cagliari - Diego Lopez: "Soddisfatto della prestazione, Barella continuerà a crescere"

Source photo: profilo Twitter Cagliari Calcio

Diego Lopez è soddisfatto della prestazione dei suoi ragazzi. Nel match-spezzatino delle 12.30, infatti, il suo Cagliari ha pareggiato in casa del Sassuolo, mettendo un altro mattoncino per la salvezza: "Volevamo altro, ma di fronte c'era una squadra determinata che ha cercato di giocare. Non si è vista una bellissima partita, abbiamo inciso poco là davanti. Difensivamente dovevamo fare questa gara, quindi ci aspettavamo una cosa del genere. In fase di non possesso siamo stati impeccabili. Non siamo stati però capaci di ripartire".

Parole importanti, a conferma di una voglia di punti comune a tutte quelle formazioni impelagate nelle zone di bassa classifica. Parlando del punticino guadagnato sulla SPAL, il tecnico dei sardi conferma le belle parole spese precedentemente: "Sì, è un punto importante per noi. Non è semplice giocare con questa pressione, ci teniamo stretto questo punto e continuiamo a lavorare".

Importante, poi, il passaggio sull'infortunato Cigarini e su Barella: "Cigarini? Mi sono spaventato quando l'ho visto con le stampelle. Non so bene cosa abbia fatto, gli hanno colpito la caviglia coi tacchetti, ma non so come stia. Barella? Oggi tecnicamente non ha fatto una grandissima partita, può fare molto meglio. Ha la forza di sbagliare e andare a riprendersi subito il pallone. Continuerà a crescere, inoltre è molto umile, lavora e si mette a disposizione" conclude il tecnico.