Cagliari, tegola Cigarini: fuori un mese

Fonte: Cagliari profilo ufficiale Twitter

La sfida del 'Mapei Stadium' ha lasciato in eredità un problema non da poco in casa Cagliari. Luca Cigarini, uscito al 25' del primo tempo per problemi fisici, si è sottoposto nella giornata di ieri a tutti gli esami del caso, per valutare l'entità del guaio che ha patito al piede nel corso della prima frazione di gioco del lunch match giocato tra il Cagliari ed i padroni di casa del Sassuolo. I controlli ai quali il centrocampista si è sottoposto non hanno dato esiti confortanti per Lopez.

Questo il comunicato del club sardo apparso sul sito ufficiale, nel quale spiega le condizioni del regista: "Il calciatore Luca Cigarini, uscito al 25’ del primo tempo di Sassuolo-Cagliari a seguito di un contrasto di gioco, si è sottoposto in serata ai primi accertamenti presso l’ospedale “Marino” di Cagliari: gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura del primo cuneiforme del piede destro. Nella giornata di domani il centrocampista si sottoporrà a ulteriori accertamenti e consulenze specialistiche, tempi di recupero da valutare".

Con ogni probabilità Cigarini salterà la sfida sul campo del Chievo in programma il prossimo 17 febbraio. Resta da valutare l'entità del danno, di certo l'ex Napoli e Sampdoria dovrà sottoporsi dapprima ad un periodo di riposo forzato per poi intraprendere tutto l'iter riabilitativo. Al momento, l'assenza dai campi è stimata in circa un mese. Brutta tegola per i rossoblù, poichè Cigarini era reduce da prestazioni brillanti, e stava cavalcando un ottimo momento di forma.

A questo punto salgono le quotazioni di una nuova soluzione tattica: Barella potrebbe essere spostato al centro nel ruolo di regista, trattasi il 'cagliaritano doc' un giocatore poliedrico, in grado di ricoprire più ruoli indistintamente, senza calare di rendimento.