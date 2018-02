Cagliari, Lopez in conferenza stampa: "Quella di domani sarà una partita complicata"

Twitter Cagliari Calcio

Ha parlato, nella conferenza stampa tenutasi quest'oggi, il tecnico uruguaiano Diego Lopez che ha analizzato la partita di domani contro gli scaligeri del Chievo Verona.

Il tecnico dei sardi ha fatto un piccolo passo indietro, discutendo dell'ultimo pareggio in casa del Sassuolo, dove si sarebbe potuto fare meglio in diverse occasioni: "Secondo me non ci siamo mossi bene in fase di non possesso. Nel primo tempo siamo riusciti a tenere più il pallone creando qualcosa mentre nella ripresa non abbiamo fatto molto. Ho detto alla squadra in settimana che si poteva fare di più al Mapei Stadium".

Lopez, poi, è tornato subito al presente, facendo così un'analisi su quella che sarà la partita di domani e su come vorrebbe che i suoi ragazzi giocassero: "Domani sarà una partita complicata, è uno scontro diretto per la situazione nostra e loro. Possiamo andare a fare una grande prestazione e portare a casa punti, cercando di tenere più il pallone. Sono sicuro che con un modo di giocare differente avremmo avuto più occasioni per segnare. E' una formazione esperta e con calciatori di qualità. Giocano con un modulo che conosco bene, quindi bisogna stare attenti, a prescindere dal momento che stanno vivendo."

Alcuni problemi arrivano anche dall'infermeria, il centrocampista rossoblù Luca Cigarini è fermo ai box per una frattura del piede destro rimediata contro il Sassuolo e il difensore centrale Romagna ha subito una distorsione alla caviglia:"Speriamo che recuperi presto, ora lui non c'è e non voglio entrare nell'argomento. Il sostituto? Si vedrà. Faragò? Ieri si è allenato e oggi ha svolto tutto l'allenamento col gruppo. Non ci sarà invece Romagna che ha rimediato una distorsione alla caviglia sinistra".

Si è parlato anche del talento coreano Han che è tornato in Sardegna dopo l'esperienza in B col Perugia e delle diverse caratteristiche che hanno Cigarini e Barella:"Han? Sta lavorando come gli altri, spetta a me la scelta di quando inserirlo. Lo sto conoscendo col passare del tempo, sicuramente avrà le sua chance. Cosa manca a Barella per fare il regista? Non bisogna paragonarlo ad altri giocatori come Cigarini, con il quale ha caratteristiche totalmente diverse. Ad esempio Barella ha un passo differente rispetto a Luca. "

Infine, il tecnico dei sardi ha fatto riferimento all'attuale posizione in classifica: "Bisogna guardarla con la coda dell'occhio, abbiamo una buona posizione in questo momento. Io non ho visto nessuna paura dei miei ragazzi, è normale che siamo in un momento importante del campionato in cui si deve rischiare poco".