Lopez ci crede: “Possiamo fare punti contro il Napoli”

Cagliari e Napoli chiuderanno la giornata di campionato in una sfida che metti in palio punti importanti per gli obiettivi di entrambe le squadre. L’impresa sembra essere di quelle complicate per la squadra di Diego Lopez, ma c’è da dire che gli azzurri arrivano dalla trasferta di Europa League contro il Lipsia e potrebbero pagare qualcosa a livello fisico.

In conferenza stampa, Lopez presenta la sfida con la voglia di non partire già battuto in partenza: “Molte volte quando fai la bella prestazione contro una big non basta, abbiamo fatto ottime partite in passato ma vogliamo completare il quadro con dei punti. Siamo in grado di fare punti con una squadra come il Napoli, è quello che dobbiamo ricercare. A Verona abbiamo perso giocando male, non si può e non vogliamo nasconderlo. Il calcio è così, a volte capita di perdere e non bisogna farne un dramma. La settimana è trascorsa normalmente, una partita non può stravolgere né in positivo né in negativo. Dobbiamo sempre tenere a mente che abbiamo fatto male, ma sono stati i giocatori a dirmelo con la loro espressione quando sono rientrati negli spogliatoi del Bentegodi”.

Certo il Napoli resta un avversario complicatissimo da affrontare: “Il Napoli ha un tipo di gioco che mi ricorda il calcio spagnolo, una volta affrontammo il Valladolid in amichevole e ricordo le difficoltà incontrate. Giocano dal portiere in su, lo fa anche il Napoli, e giocano bene macinando punti. Dobbiamo dare battaglia e giocare, ritrovare brillantezza. In settimana abbiamo cercato le contromisure per ribattere al Napoli e giocare senza lasciare a loro il dominio del pallone. Bisogna avere coraggio, affrontare la gara pensando che i tre punti sono in palio. Sappiamo che il Napoli è prima in classifica ma bisogna puntarla con voglia di tirare in porta. Il Napoli è forte, quando incontri queste squadre è difficile trovare un punto debole: dobbiamo usare i nostri punti di forza”.