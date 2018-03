Cagliari - Rosa in ritiro in vista del Genoa: le ultime di formazione dei sardi

Vincere contro il Genoa per mettersi alle spalle un periodo di crisi. E' questo l'obiettivo del Cagliari di Diego Lopez, che nella prossima giornata di campionato sfiderà una delle rose più in forma della nostra Serie A. Al di là della sconfitta in casa del Bologna, infatti, i ragazzi di Ballardini non sono squadra da sottovalutare, con i sardi costretti nel contempo a fare punti per allontanarsi ufficialmente dalla zona retrocessione. Nonostante un andamento abbastanza galleggiante, i rossoblu non sono ancora sicuri della permanenza in A, motivo che avrebbe indispettito la tifoseria e la società isolana. Le ultime sconfitte hanno inoltre reso pericolante la panchina di Diego Lopez, chiamato ora a ad una prova di forza su un campo difficile e spesso fatale per molte big.

A partire dalla giornata di oggi, i sardi hanno intrapreso il ritiro all'Asseminello, un vero e proprio momento di isolamento per compattare il gruppo. Secondo quanto detto da La Gazzetta dello Sport, la scelta sarebbe stata decisa per evitare inutili dispersioni di energie in un momento in cui la negatività sembra essere dilagante. In esclusiva al quotidiano milanese, il presidente del Cagliari Giulini ha parlato proprio della salvezza: "Siamo ancora convinti di arrivare ai 40 punti fatidici per la salvezza. Sono ovviamente arrabbiato per le 5 pere prese col Napoli, ma sono altrettanto fiducioso di poter arrivare a raggiungere i nostri obiettivi".

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dal centro di allenamento sardo, Diego Lopez dovrebbe schierare i suoi con il solito 3-5-1-1, in cui sarà Joao Pedro il trequartista a sostegno della prima punta Leonardo Pavoletti. Davanti a Cragno, la retroguardia a tre dovrebbe prevedere Romagna, Castan e Ceppitelli, con Andreolli pronto a strappare una maglia da titolare. A centrocampo, chiavi del gioco affidate a Padoin, affiancato dalle mezz'ali Barella e Ionita. Nessun dubbio, inoltre, su Farago' e Lykogiannis. Il tecnico dei sardi potrebbe optare anche per il 3-4-1-2, lanciando dal primo minuto il giovane Han al posto di Ionita.