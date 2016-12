Il Chievo in casa detta legge: battuta 2-1 la Sampdoria

Le due compagini si affrontano alla pari, essendo entrambe a 22 punti in graduatoria e reduci da 7 punti nelle ultime 4 giornate, entrambe a metà classifica troppo distanti dalla zona Europa ma a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

Squadre disposte a specchio, entrambe con il modulo 4-3-1-2: Maran sostituisce l'infortunato Gobbi con Frey, De Guzman fra i tre di centrocampo, in avanti il ballottaggio fra Inglese e Pellissier è vinto da quest'ultimo; Giampaolo schiera Palombo in difesa, Praet a centrocampo al posto di Linetty, classico tandem offensivo Muriel-Quagliarella.

Gli ospiti sembrano partire maggiormente agguerriti, ma al 10' Castro lancia Meggiorini, che prima elude un intervento di Regini, poi salta Puggioni e appoggio in rete l'1-0 clivense. La Samp non riesce ad organizzare una vera e propria reazione, il Chievo invece sfiora il raddoppio con l'incornata di De Guzman respinta da Puggioni; l'unica vera occasione blucerchiata capita sulla testa di Barreto al 40', ma il pallone è alto di un nulla. Un minuto più tardi Sala non aggancia il pallone nella propria metà-campo e Meggiorini si invola verso la porta ospite, Puggioni lo stende, ammonizione e rigore; Pellissier segna il suo gol 101 in Serie A e porta i suoi sul 2-0 alla fine del primo tempo.

La prima metà della seconda frazione regala poco o nulla, il Chievo amministra tentando di ripartire in contropiede, la Samp propone delle sporadiche sortite offensive che non creano grattacapi a Sorrentino. Questo almeno fino all'80', quando il portiere gialloblu devia in corner un tiro di Bruno Fernandes; 5 minuti dopo è Meggiorini che dalla parte opposta scarica una botta su Puggioni, che mette anche lui in angolo. A un minuto dalla fine, su cross di Regini, è Schick a trovare il gol della speranza per gli ospiti con un colpo di testa, ma non c'è più tempo e l'arbitro con il triplice fischio sancisce la vittoria del Chievo, che sale a quota 25 punti, staccando proprio la Sampdoria in classifica (che rimane tredicesima ferma a 22) e raggiungendo il decimo posto.