Chievo, Meggiorini e Pellisier insieme: "Con la Roma per un'impresa"

Riccardo Meggiorini, gazzetta.it

Al Bentegodi, contro la Sampdoria, l'hanno decisa con i loro gol, uno a testa. Riccardo Meggiorini e Sergio Pellissier sono in questo momento la coppia d'attacco titolare del Chievo di Maran che con i tre punti conquistati ieri si è messo in una posizione di classifica ancora più tranquilla. La situazione migliore per affrontare la Roma all'Olimpico nell'ultimo impegno del 2016, con la mente sgombra e le gambe leggere.

Lo spirito che anche lo stesso Meggiorini chiede al resto della squadra per andare a caccia di un grande risultato: "Battere i giallorossi sarebbe un sogno. Un’impresa non da poco. Mentalmente stiamo bene e questo può giocare a nostro favore. L’obbligo di vincere non c’è, ma non andremo di certo là a perdere. Sono una squadra fortissima, ma noi ci arriviamo sereni e con la “cattiveria” giusta. Ho avuto qualche acciacco, ma ultimamente sta andando bene. Voglio continuare così. Grazie anche allo staff medico, sto trovando continuità e posso proseguire nel fare il bene del Chievo. Accontentarci della salvezza? Mai! Siamo contenti per quello che stiamo facendo, ma guai a sederci dopo che l’obiettivo sarà raggiunto. Il merito va a tutti, per cui anche al mister che ci fa preparare le gare molto bene."

Pellissier contro la Samp ha toccato quota 101 reti in Serie A e non ha certo intenzione di fermarsi visto il buon momento a livello personale. Un aspetto che unito al nervosismo evidenziato dalla Roma allo Stadium potrebbe risultare favorevole per il Chievo, come spiega l'attaccante: "All’Olimpico contro la Roma sarà davvero dura: l’ultima l’hanno persa, per cui vorranno immediatamente rifarsi per tornare a insidiare la Juventus. Noi però andremo là tranquilli e magari il nervosismo del vincere a tutti i costi penalizzerà più loro." La Roma non avrà Manolas in difesa, altro motivo per la coppia Meggiorini-Pellissier per continuare a trovare la via del gol per chiudere al meglio con il Chievo il 2016.