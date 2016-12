Chievo, la Cina fa tentennare anche Birsa. Contatto con la Roma per Castro

Valter Birsa, serieanews.com

Il Chievo di Rolando Maran ha concluso il 2016 in una posizione di classifica assolutamente tranquilla, nonostante qualche passaggio a vuoto come nella trasferta di Crotone. Ci sono stati però anche momenti esaltanti, come ad esempio la vittoria in casa contro l'Inter di De Boer. Grande protagonista di quella gara fu Valter Birsa che con una doppietta, di destro, iniziò a portare le prime preoccupazioni in casa nerazzurra.

Lo sloveno è centrale nel sistema che prevede il trequartista che Rolando Maran ha pensato per il suo Chievo. Con ottimi risultati a guardare la classifica. Birsa è quel giocatore in grado di trovare il passaggio giusto per le punte in fase di possesso, ma anche di allargarsi e lavorare per la squadra in fase di non possesso, andando a creare due linee da quattro strette e compatte. Non a caso la difesa del Chievo è una delle meno battute di tutta la Serie A e in generale l'organizzazione della squadra è in grado di mettere in difficoltà qualsiasi avversario.

Lucas Castro, alfredopedulla.com

Anche in giro per il mondo, però, sembrano essersi accorti di tutto questo. In particolare in Cina, dove i milioni ci sono, tanti come visto in questi ultimi giorni e le tentazioni arrivano in continuazione, anche nel campionato italiano. Pure per Birsa, a quanto pare, visto che sembra ci siano ben tre club del paese del dragone pronti a convincerlo ad andare dall'altra parte del mondo. Shanghai Shenhua, Beijing Guoan (arrivate al quarto e al quinto posto nell'ultima Super League cinese) e Changchun Yatai, queste le squadre, pronte ad offrire al Chievo una cifra vicina ai 10 milioni di euro.

Non solo Birsa, però, perchè anche le squadre italiane guardano in casa gialloblu pensando a dei rinforzi. E' il caso, ad esempio, della Roma che a caccia di un centrocampista, perso Rincon, ha chiesto informazioni per Castro, come conferma il ds del Chievo Nember: "Castro? C’è stato un pourparler con la Roma. Magari può piacere ma non credo sia un giocatore che interessi ai giallorossi. Io spero che rimanga da noi, non è in vendita ma se qualcuno ce lo chiede vediamo. Siete interessati a qualche giovane della Roma? Ha una Primavera fortissima, stanno facendo un ottimo lavoro: hanno dei giocatori importanti."