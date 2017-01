Chievo Verona, occhi puntati su Mounier e due giovani prospetti

ACChievo Verona. occhi puntati su Mounier e due giovani prospetti

Il Chievo Verona si prepara per il calciomercato invernale, sondando il terreno per trovare atleti esperti e subito pronti a puntellare la rosa. Altro obiettivo dei clivensi è quello di trattenere i pezzi pregiati del mercato, con Castro e Birsa primi nomi sulla lista di molti club di Serie A.

Il centrocampista ex Catania, fortemente voluto dal Torino di Mihajlovic, viene valutato 6 milioni e, in caso della sua partenza, verrà sostituito da Anthony Mounier, in forza al Bologna ma poco utilizzato in questa prima parte di stagione. Parlando invece del trequartista ex Milan, suo possibile sostituto potrebbe essere Camillo Ciano, uno dei pochi a salvarsi nella disastrosa prima metà di stagione del Cesena.

Guardando invece al futuro, occhi puntati su Icardi e Zammarini, entrambi centrocampisti classe '96 adocchiati anche da altri club della massima lega calcistica italiana. Zammarini, in forza al Mantova, interessa anche ad Enrico Preziosi, deciso ad opzionare per il suo Genoa l'ennesimo calciatore talentuoso da far maturare, per realizzare così in futuro un'importante plusvalenza.

Del Catanzaro, invece, Icardi, voluto anche dal Crotone. In caso di probabile asta, comunque, dovrebbero partire avanti i clivensi, da sempre società tranquilla, lontana dai bassifondi e perfetta la crescita dei giovani.