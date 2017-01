Serie A: Chievo-Atalanta tra equilibri passati e solide realtà

Azione di gioco tra Atalanta e Chievo | www.ecodibergamo.it

La sorpresa contro l'inossidabile certezza. Potrebbe essere così definito Chievo-Atalanta, match che vedrà contrapporsi due positive realtà che, al termine del girone di andata, hanno praticamente ipotecato la salvezza in Serie A, primo ed unico obiettivo dichiarato da parte delle due società. Undicesimi in classifica, i clivensi di Maran hanno impressionato per la tenuta atletica, che ha reso il Chievo Verona squadra con il maggior numero di chilometri macinati in Serie A, tendenza "fastidiosa" e che spesso mette in difficoltà i collettivi meglio attrezzati. Vero e proprio calcio-champagne, invece, quello degli Orobici, che dopo un inizio sottotono hanno praticamente svoltato, inanellando un invidiabile filotto di risultati utili consecutivi.

Stando alle ultime di formazione, non dovrebbero esserci troppi dubbi da parte del Chievo Verona, con il solo Sergio Pellissier pronto ancora una volta a partire da titolare, strappando sportivamente la maglia al compagno Inglese. Data l'assenza di Cacciatore, acciaccato, lanciato dal 1' Frey, che con Gobbi sarà incaricato di proteggere la coppia centrale formata dai soliti Dainelli e Gamberini. Nessun problema, invece, per Sorrentino. Nella zona mediana del campo, chiavi in mano a Radovanovic, con De Guzman e Castro a sostegno. Come sempre, inoltre, tenterà di servire il tandem offensivo, nell'occasione completato da Meggiorini, Valter Birsa, oggetto di mercato voluto da molti club sia italiani che stranieri.

Con l'unica incognita di Berisha in porta, consueto 3-4-1-2 per l'Atalanta, pronta a sbancare il difficile campo del Bentegodi facendo leva sulla verve di Petagna e sull'imprevedibilità del Papu Gomez, autore sicuramente di una delle sue migliori stagioni in assoluto. Davanti all'estremo difensore, confermato il terzetto composto da Masiello, Toloi e Zukanovic, con Conti e Spinazzola pronti al doppio lavoro sulle fasce. Nella zona mediana del campo, a causa dell'assenza di Kessié, Freuler, con Grassi pronto a sostituire Gagliardini, ormai promesso sposo all'Inter. Kurtic, infine, il trequartista dietro le punte.

Nelle ultime cinque sfide, grande incertezza tra le due formazioni, che hanno pareggiato per tre volte e vinto una volta ciascuna. Nella scorsa stagione, inoltre, entrambi i match sono finiti 1-0, a conferma della forza del pubblico di casa. All'andata a vincere furono i clivensi grazie a Birsa e con Paloschi che poco prima fallì un rigore, al ritorno ci pensò invece Borriello a rimettere in parità il doppio confronto.

Ecco, dunque, le probabili formazioni:

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Frey, Dainelli, Gamberini, Gobbi; Castro, Radovanovic, De Guzman, Birsa; Pellissier, Meggiorini.

Atalanta (3-4-1-2): Berisha; Masiello, Toloi, Zukanovic; Conti, Freuler, Grassi, Spinazzola, Kurtic; Gomez, Petagna.