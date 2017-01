Google Plus

Chievo Verona, le ultime in vista di Firenze

A caccia di riscatto, dopo il clamoroso tonfo interno di domenica scorsa contro l'Atalanta, e di un successo di prestigio che manderebbe il Chievo Verona ai quarti di finale della Coppa Italia. Prima di guardare al passaggio del turno, però, Rolando Maran deve ritrovare la sua squadra, l'orgoglio e la quadratura di una squadra apparsa spaesata e mai in partita contro gli orobici. Una reazione, quella attesa dal tecnico, domani a Firenze.

Tra turnover e infortunati, il mister dei clivensi dovrebbe scegliere una formazione sì rimaneggiata, ma sempre fedele al solito sistema di gioco, ovvero il 4-3-1-2. In porta potrebbe giocare Bressan, mentre nel quartetto difensivo tanti sono i dubbi per Maran: Gobbi, ex di giornata, ha recuperato e potrebbe partire titolare sull'out di sinistra. A destra, invece, Frey. Centralmente altri due ballottaggi, con uno tra Spolli e Cesar che accompagnerà Dainelli, favorito su Gamberini.

Nonostante le voci di mercato che lo riguardano, Castro dovrebbe giocare a centrocampo, nella solita posizione di mezzala. Davanti alla difesa potrebbe giocare Rigoni, mentre Izco e Bastien si giocano l'ultimo posto disponibile. Riposa Birsa, con De Guzman pronto a giocare dal primo minuto alle spalle del duo d'attacco che dovrebbe vedere ancora protagonista Sergio Pellissier, in tandem con il bomber di Coppa Roberto Inglese. Solo panchina per Floro Flores.

Chievo Verona (4-3-1-2): Bressan; Frey, Dainelli, Spolli, Gobbi; Castro, Rigoni, Izco; De Guzman; Inglese, Pellissier. All: Maran.