Serie A: il Chievo speak...Inglese, le parole dell'uomo-gol contro la Lazio

Esultanza del Chievo | Source: repubblica.it

Un successo di carattere, che ha confermato la bontà del progetto Chievo Verona, da anni in Serie A grazie ad una gestione oculata e di prospettiva. Contro la Lazio, infatti, i ragazzi di Maran hanno sicuramente sofferto, trovando però il guizzo nel finale grazie ad una pensatissima rete di Inglese, che ha regalato ai clivensi i tre punti nonostante la gara estremamente difensiva, passata cioè a rispondere agli attacchi dei biancocelesti, che tanto hanno attaccato senza trovare però il gol.

Eroe dell'anticipo del sabato, come detto, proprio Inglese, che hai microfoni di SkySport non ha nascosto il suo entusiasmo: "Siamo stati molto solidi, abbiamo fatto una buona partita difensiva e quelle poche volte che siamo ripartiti abbiamo anche trovato il gol". Parole di lode per i suoi compagni, un gruppo solido sapientemente guidato da Rolando Maran. L'attaccante ex Carpi e Pescara ha comunque sottolineato l'ottima performance della Lazio, autrice di un'ottima partita sotto l'aspetto offensivo. "Noi abbiamo concesso poco - ha però sottolineato Inglese - una vittoria che ci fa respirare".

Respirare, appunto, per una squadra affatto impelagata nella lotta-retrocessione ma comunque manchevole di successo da ben cinque turni, dove i clivensi non hanno racimolato alcun punto. Senza perdersi d'animo, Maran ha però saputo rinvigorire i suoi ragazzi, tornati ad essere quella creatura arcigna e difficile da battere, che fa della corsa il proprio punto forte. Corsa ed atletismo, come detto spesso da Maran, e come confermato dalle statistiche che vedono il Chievo una delle squadre più aggressive ed intense di questa Serie A. Una difficile da battere, pronta ad ingranare anche la seconda durante il prossimo match contro l'Udinese.