Chievo Verona - sfuma Kishna, si vira su Gakpe

Ultime ore frenetiche di mercato in casa Chievo Verona. La società clivense ha provato per tutto il pomeriggio a mettere le mani su Ricardo Kishna, ma alla fine la Lazio ed il giocatore hanno ceduto alle lusinghe del Lille, lasciando il Chievo al palo. Il direttore Nember sembra però non sembra essersi perso d'animo ed ha subito puntato l'attacante genoano Serge Gakpé.

Tira e molla che dura ormai da ore con il Genoa, che però sembra ormai intenzionato a privarsi dell'attaccante togolese. Gakpe andrebbe a rinforzare il reparto di attacco, vista la partenza di Floro Flores (accasatosi al Bari), e l'infortunio del capitano Sergio Pellisier. Sarà forse la squadra giusta per il giovane attaccante togolese dopo gli insuccessi con le maglie di Genoa ed Atalanta?