Chievo, lascia l'incarico di DS Luca Nember

Ha atteso la chiusura della sessione invernale del calciomercato dopodichè ha rassegnato le dimissioni. Luca Nember non è più il direttore sportivo del Chievo Verona. Un fulmine a ciel sereno, nessuno nell'ambiente clivense si aspettava una decisione così drastica da parte del DS, soprattutto a questo punto della stagione con i veronesi protagonisti fino ad ora di un ottimo campionato. I motivi che hanno spinto a tale decisione sono da ricercare nella diversità di vedute per quanto riguarda la pianificazione delle scelte immediate e future. Con il solo acquisto del togolese Serge Gakpè, il Chievo è rimasto pressocchè immobile a gennaio, ma Nember avrebbe spinto per vendere Lucas Castro ed ottenere così la liquidità necessaria da investire, rimodellando la rosa con giocatori giovani e di prospettiva. Ciò non è accaduto, e la piccola frattura tra il direttore e la società si è allargata sempre più, diventando nelle scorse ore insanabile. Per colmare l'improvviso vuoto, il presidente Campedelli avrebbe già individuato il successore di Nember, e si tratterebbe di Stefano Marchetti. Un incontro tra le parti nelle prossime ore ci consentirà di capire a che punto è la trattativa e quali sono i margini affinché ci possa essere la stretta di mano finale.

Intanto per ciò che concerne il campo, la squadra continua a lavorare agli ordini di mister Rolando Maran. C'è da preparare la sfida del Bentegodi, dove i gialloblù se la vedranno con l'Udinese, domenica pomeriggio alle ore 15:00. Fermato dal Giudice Sportivo il terzino destro Cacciatore, dal primo minuto sull'out destro partirà il veterano Frey, con Gobbi confermatissimo a sinistra. Cesar viaggia verso una maglia da titolare al centro della difesa, a discapito della coppia Dainelli-Spolli.

Ancora in alto mare la stesura dell'undici da opporre ai friulani dalla cintola in sù: lotta a tre tra Castro, De Guzman e Bastien per un posto a centrocampo a fianco di Radovanovic ed Hetemaj, mentre in attacco l'unico sicuro del posto sembra essere Birsa. In quattro (Meggiorini, Inglese, Pellissier e Gakpè), ma con i primi due leggermente favoriti, si contenderanno le due maglie da titolare nella prima linea clivense.