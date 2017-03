Verso Chievo-Empoli: torna Pellissier?

Verso Chievo-Empoli: le ultime in casa gialloblu

Il Chievo ha ripreso a lavorare nella giornata di ieri a Veronello, in vista del match del weekend contro l'Empoli. Malgrado la sconfitta contro il Milan rimediata sabato scorso, all'ombra dell'Arena non si respira aria pesante in quanto l'ottimo avvio di stagione e la solita continuità di rendimento dei veneti ha permesso alla squadra di Maran di raggiungere con anticipo la salvezza e arrivare a questo punto della stagione con l'anima in pace; diversa l'annata dei toscani che con Crotone e Pescara sono in piena lotta per non retrocedere e vorranno strappare punti preziosi.

Durante la seduta di ieri, gli uomini di Maran si sono allenati prima sulla tecnica, poi sul possesso palla in superiorità numerica e infine hanno concluso la seduta con una partitella a metà campo. Nella giornata di oggi sono previste due sessioni - alle 10.30 e alle 14.30 (quindi già ultimate) - entrambe aperte al pubblico. Dopo questa giornata di doppio carico, i giocatori si ritroveranno nella giornata di domani per la rifinitura alle undici del mattino per mettere a punto gli ultimi dettagli pre-Empoli.

Dal punto di vista della formazione Maran avrà solo l'imbarazzo della scelta in tutti i reparti: per quanto riguarda la difesa dovrebbe toccare la maglia da titolare a Frey e Gamberini che da qualche giornata sono scalati in panchina; a centrocampo, il rientro di Hetemaj accende una lotta a sette per quattro posti (oltre al finlandese sono in lizza anche Radovanovic, Castro, Birsa, Bastien, De Guzman e Mariano Izco); anche in attacco si registrano buone nuove per i veneti, dato che capitan Sergio Pellissier, fresco del record di 100 gol in Serie A con la stessa maglia, è tornato dopo il fastidio muscolare con l'Udinese e si candida a mettere in difficoltà il mister nell'assegnazione delle maglie da titolare.