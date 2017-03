Chievo Verona: le parole di Maran e Pellissier dopo la gara vinta contro l'Empoli

Rolando Maran | Source: getty images

"Vogliamo continuare a divertirci, salendo ancora in classifica e togliendoci tante soddisfazioni". Non potrebbe essere più felice, Rolando Maran, allenatore di un Chievo Verona capace di schiantare 4-0 l'Empoli in una delle gare più belle della stagione. Intervistato ai microfoni di Rai Sport, l'ex Catania ha lodato i suoi, autori di una prestazione che di fatto promuove quanto fatto per tutta la stagione. "Ho la fortuna di allenare ragazzi che hanno voglia di far bene, di continuare a correre nonostante non abbiamo più obiettivi di classifica, - ha detto - facendo bene fino in fondo".

Ugualmente soddisfatto, poi, Sergio Pellissier, anche lui in gol nel poker rifilato ai toscani: "Quando la squadra gioca così, segnare è più facile del solito. E' bello poter vincere così, volevamo a tutti i costi il risultato e siamo entrati bene in campo". Ai microfoni di Sky Sport, il bomber ha inoltre parlato degli obiettivi dei suoi: "“E' sicuramente quello di migliorarsi: la salvezza è ormai raggiunta, vogliamo divertirci e fare più punti possibili. Ed io voglio continuare a segnare: spero di riuscire a giocare ancora parecchio” ha detto.