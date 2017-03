Le ultime in casa ChievoVerona: Gobbi salta il Bologna?

Le ultime in casa Chievo: Gobbi salta il Bologna?

Dopo l'ennesima buona prestazione contro l'Empoli, che ha portato in cascina altri tre punti e l'undicesimo posto in classifica a solo un punto dall'attrezzatissimo Torino, è chiaro a tutti che il Chievo Verona non ha intenzione di andare in vacanza con due mesi e mezzo di anticipo, bensì vogliono onorare il campionato fino in fondo in barba a chi urla alle squadre materasso nel nostro campionato.

In particolare l'uomo in più è apparso una volta in più Birsa che pochi mesi fa era vicino alla Cina. Sulle ali dell'entusiasmo e dell'estro dell'ex Milan i ragazzi di Maran si apprestano alla trasferta di Bologna che sulla carta dovrebbe essere abbordabile in quanto anche gli emiliani non hanno più molto da chiedere a questa stagione e potrebbero arrivare con la pancia piena dopo la vittoria nel derby emiliano col Sassuolo nel lunch match dell'ultima giornata.

Questa mattina la squadra scaligera si è ritrovata nel centro sportivo di Veronello e agli ordini di mister Maran ha svolto l'unica seduta prevista per la giornata di oggi che si è divisa così: inizialmente c'è stata una seduta video con gli scout dello staff, poi si è passati a lavorare sul campo con l'attivazione fisica seguita da dei torelli e da degli esercizi sulle situazioni offensive (contro la Primavera); infine si è disputata una partitella in famiglia su settanta metri di campo che ha concluso la seduta odierna e ha congedato i giocatori.

Sul fronte degli uomini disponibili le notizie sono a sapore alterno per Rolando Maran: se la giornata di ieri ha regalato un Dario Dainelli di nuovo in gruppo quella di oggi ha portato l'indisponibilità dell'esterno difensivo Massimo Gobbi che ha accusato un fastidio muscolare al polpaccio sinistro e non si è allenato; a margine va ricordato che l'attaccante Gakpè svolge ancora lavoro differenziato per recuperare anche lui da un fastidio muscolare che lo ha colpito però giovedì scorso.