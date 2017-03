Chievo Verona: Proseguono gli allenamenti agli ordini di mister Maran

Posta alle spalle la fragorosa sconfitta subita a Bologna (1-4) nell'ultimo turno di campionato, il Chievo pone l'attenzione verso il futuro prossimo, la ripresa del campionato. Sui campi d'allenamento di Veronello continuano senza soste le sessioni di lavoro agli ordini del tecnico Rolando Maran. Nella settimana della sosta per le Nazionali, la squadra si è focalizzata su un lavoro fisico, in palestra, sotto l'occhio vigile del Professor Roberto De Bellis, con dei lavori di forza funzionale seguiti da lavori di reattività. Giusta alternanza con il lavoro sul campo, in cui Maran ha fatto svolgere della tecnica a coppie, esercitazioni sull'uno contro uno e due contro uno per poi concludere il tutto, in ciascuna giornata di lavoro, con una partitella mista a campo ridotto.

Nella giornata di ieri il Chievo Verona ha sostenuto un'amichevole contro la formazione dilettante del Vigasio. Allo Sport Hotel Veronello, i clivensi si sono imposti con un rotondo 3-0. Sfida semplice, contro uno sparring partner di parecchie categorie inferiore, e decisa dalle reti siglate dal giovane Depaoli in apertura di match, e da Spolli ed Inglese nella ripresa.

Intanto, questa mattina, il quotidiano veronese Il Giornale di Verona ha toccato nuovamente il tasto riguardo ai ruoli dirigenziali inseno alla società del Presidente Campedelli: i clivensi, per la carica di direttore sportivo, puntano forte su Stefano Marchetti. L'attuale dirigente del Cittadella, club cadetto che tanto bene sta facendo in B, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe già incontrato con Rolando Maran per fare il punto sul prossimo campionato.