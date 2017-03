Chievo Verona: domani la ripresa degli allenamenti

Esultanza dei giocatori del Chievo Verona | Source. lapresse.it

Dopo tre meritatissimi giorni di riposo, nella giornata di domani riprenderanno gli allenamenti del Chievo Verona, squadra già salva ma decisa a concludere nel migliore dei modi una stagione tutt'altro che negativa. Sotto la guida di Rolando Maran, i clivensi riprenderanno confidenza con il pallone, puntando già alla prossima sfida contro il Crotone, match sulla carta agevole ma che potrebbe creare difficoltà impreviste ai più forti veronesi. Ancora non matematicamente in B, gli Squali cercheranno di fare punti, approcciandosi al match con abnegazione e voglia di fare punti, tendenza che non ha cambiato però un andamento in A deludente e poco fortunato.

Facendo leva sul pubblico del Bentegodi, il Chievo cercherà dunque di vincere il match di ritorno contro il Crotone, vendicando così un'andata che vide dominare i rossoblu. Ad ottobre infatti, gli Squali vennero trascinati da un rigore di Marcello Trotta e dal definitivo 2-0 di Diego Falcinelli, prima vittoria in A che in parte illuse i calabresi, all'epoca ancora pesantemente in corsa per la salvezza. Domenica sarà però un'altra storia: i ragazzi di Nicola infatti, a causa delle ultime prestazioni, stanno sempre più avvicinandosi alla Lega B, situazione che rende difficile anche le sfide più agevoli. La previsione è quella di una festa, con una vittoria dei clivesi che regaleranno ai propri tifosi l'ennesima gioia stagionale.

Sul piano societario, tiene banco la questione inerente al rinnovo di Gobbi, esperto terzino in attesa di capire qualcosa in più del proprio futuro. Non dovrebbero esserci problemi, l'ultima parola spetterà comunque al Presidente Campedelli, che difficilmente si priverà di un atleta esperto e sempre autore di oneste prestazioni. Intervistato alla Gazzetta dello Sport, inoltre, Stefano Sorrentino ha parlato della sua carriera: "Ho vissuto momenti belli e brutti, credo di aver meritato tutto quello che ho avuto. Mi avrebbe fatto piacere giocare in una big, ma non ho rimpianti".