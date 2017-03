Ripresi gli allenamenti del Chievo in vista del Crotone - Chievo Verona/Twitter

Dopo ben tre giorni di riposo, è ripresa ieri la preparazione del Chievo Verona per il match contro il Crotone valido per la trentesima giornata di campionato, in programma domenica due aprile alle ore quindici. Si tratterà tra le altre cose del match numero 550 in Serie A della squadra veneta, arrivata nella massima serie solo a inizio millennio.

Mister Maran alla ripresa ha avuto tutti a disposizione se si escludono i tre nazionali Hetemaj, Cesar e Birsa (tutti sconfitti nei loro impegni con Slovenia e Finlandia) oltre all'esterno difensivo Massimo Gobbi, ormai habituè del lavoro differenziato per un fastidio al polpaccio che lo ha tenuto fuori anche contro il Bologna.

La seduta si è svolta in quattro momenti distinti: a una fase di attivazione con la palla, è seguito un esercizio sul possesso palla disposti su un quadrato diviso in quattro; dopo ciò la squadra si è cimentata in un esercitazione sul possesso palla in superiorità numerica a metà campo, per poi concludere la seduta con la classica partitella a metà campo.