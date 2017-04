Chievo, è la settimana che conduce allo Juventus Stadium

Brutta battuta d'arresto per il Chievo Verona di Rolando Maran quella di domenica, sul proprio terreno, subita contro il Crotone (1-2). Una sconfitta, che sommata a quella patita allo Stadio Dall'Ara contro il Bologna (1-4), prima della sosta per le nazionali, lascia intendere che in casa clivense il periodo non è dei più positivi. La classifica, ovviamente, è ancora bella, radiosa, ed i due insuccessi di fila non ne hanno minato minimamente la lucentezza, essendo il Chievo all'undicesimo posto, in una tranquilla posizione di metà classifica. Ma c'è da chiudere nel miglior modo possibile la stagione, ed i cali di concentramento non sono concessi.

La squadra, agli ordini del tecnico Maran, ha ripreso la preparazione in vista del delicato impegno, sulla carta quasi proibitivo, in programma sabatocon inizio alle ore 20:45 in casa della capolista Juventus, lanciatissima verso la conquista del suo sesto titolo di fila.

Oggi i gialloblù hanno iniziato l’allenamento in palestra con dei lavori di forza individuali per poi trasferirsi in campo dove hanno proseguito con lavori di tecnica a coppie, delle esercitazioni in preparazione alla partita e hanno concluso con una partita a tutto campo. Il difensore Massimo Gobbi si è allenato con la squadra mentre i centrocampisti Nicola Rigoni e Samuel Bastien, oltre al difensore Gennaro Sardo, hanno svolto un lavoro differenziato. Alessandro Gamberini si è sottoposto a terapie e nella giornata di domani effettuerà nuovi accertamenti. Mister Rolando Maran ha fissato il prossimo allenamento per domani mattina con inizio alle ore 11.00, il quale si svolgerà a porte chiuse, lontano da occhi indiscreti.