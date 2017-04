Tegola Chievo, stagione terminata per Meggiorini

AMP• Fantamagazine

Non la migliore stagione per Riccardo Meggiorini. L'attaccante clivense, autore di soli 3 gol in 27 presenze in questo campionato, ha riportato il serio infortunio in seguito alla partita persa al Sant'Elia contro il Cagliari.

Il centravanti veronese, uomo simbolo del Chievo targato Rolando Maran, si sottoporrà ad un intervento chirurgico all'ospedale Sacro Cuore di Negrar.

Giocatore fondamentale per il tandem d'attacco gialloblù, capace di dialogare bene sia con Pellissier che con Inglese. Seppur a salvezza ormai da tempo archiviata, per lui si profila un lungo stop. I tempi di recupero non sono ancora stati definiti.