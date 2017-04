Chievo, il comunicato su Meggiorini: stagione finita

Le ultime in casa Chievo: stagione finita per Meggiorini!

Piove sul bagnato in casa Chievo, non bastavano le sconfitte consecutive con annessi 10 gol incassati in tre partite, non bastavano i problemi difensivi e non bastava nemmeno la recente figuraccia con il Cagliari: durante la funesta trasferta in terra sarda infatti nei primi venticinque minuti sono usciti ben due giocatori titolari per infortunio; tra questi Riccardo Meggiorini è dovuto uscire in barella dopo aver avuto una torsione innaturale del ginocchio in conseguenza a una caduta.

La situazione era parsa subito grave, ma stasera verso le 20.30 è apparso sul sito della società veronese un comunicato lapidario che conferma le indiscrezioni di cui vi avevamo dato notizia informando di una lesione al legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro e confermando altresì che già domani mattina l'attaccante ex Bari verrà operato, ecco il comunicato integrale: «L’A.C. Chievo Verona comunica che durante la partita di Serie A TIM giocata sabato 15 aprile a Cagliari, il calciatore Riccardo Meggiorini ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’attaccante gialloblù sarà sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato già nella mattinata di domani, mercoledì 19 aprile, all’Ospedale Sacro Cuore di Negrar, dal Professor Claudio Zorzi insieme alla sua equipe medica. Da parte di tutto il Chievo Verona il più grande in bocca al lupo! #TornaPrestoMeggio!».