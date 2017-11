Chievo Verona: tra campo e mercato ci si prepara alla sfida contro il Torino

source photo: profilo Twitter Chievo Verona

Doppia seduta in casa Chievo Verona, nella giornata di oggi, con i clivensi che hanno seguito Rolando Maran sia durante le sessioni di allenamento mattutine che durante quelle pomeridiane. Nella prima parte, i veronesi hanno lavorato principalmente in palestra seguiti da accelerazioni su situazioni instabili, nel pomeriggio Maran si è invece concentrato più sulla tattica e sulle due fasi. Domani, invece, l'allenamento sarà a porte chiuse, con l'ex tecnico del Catania pronto a definire ogni singolo dettaglio per la delicatissima trasferta contro il Torino.

Secondo le ultime news, Maran dovrebbe scendere in campo adottando il solito 4-3-1-2, con Stefano Sorrentino confermato in porta e protetto sia da Gamberini che da Tomovic. In attacco, Inglese e forse Meggiorini, anche se non è da escludere l'utilizzo di Pucciarelli. Poche sorprese negli altri ruoli, che sembrano dunque già decisi: in mezzo al campo, chiavi del gioco affidate a Radovanovic, protetto da Castro ed Hetemaj. Sulla trequarti, invece, Valter Birsa.

Mentre la rosa continua ad allenarsi, non si ferma inoltre il frenetico lavoro societario, con i vertici del Chievo pronti a muoversi in anticipo sul mercato. In ottica cessioni, c'è da difendersi dall'attacco della Sampdoria per Lucas Castro, autore dell'ennesima ottima buona stagione. Il calciatore è valutato circa otto milioni, cifra non troppo elevata per le casse doriane. Avrebbe del clamoroso, infine, la fumata nera con il Napoli per Arkadiusz Milik, calciatore lungamente accostato al Chievo. Secondo le ultime indiscrezioni, i clivensi non vorrebbero rischiare viste le precarie condizioni di salute, decisione che spingerà il Napoli a cercare altre soluzioni.