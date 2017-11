Il Chievo cerca la vittoria, Spal vittima o carnefice?

Twitter

Il Chievo non riesce più a vincere: i tre punti mancano da oltre un mese, dopo la vittoria nel derby con l'Hellas Verona sono arrivate due sconfitte e due pareggi consecutivi; malgrado uno dei pareggi sia arrivato contro il Napoli, certamente il bisogno di vittorie inizia ad essere impellente per la squadra di Rolando Maran.

A cercare di impedire al Chievo di cogliere il bottino pieno ci sarà la Spal: la squadra ferrarese si è adattata bene alla categoria grazie ai suoi uomini di esperienza come Alberto Paloschi e Marco Borriello. Nelle ultime due partite la Spal ha raccolto solo due punti; tuttavia i due pareggi sono di altissimo peso specifico in quanto sono giunti contro due squadre di spessore come Atalanta e Fiorentina.

Il Chievo approda alla partita di oggi in emergenza a centrocampo, Radovanovic è squalificato e Castro è incappato in un infortunio che lo terrà fuori fino a febbraio; questa combinazione di eventi farà probabilmente scendere in campo sia Bastien sia Rigoni, attenzione però a Garritano. Per quanto riguarda la difesa, Cesar potrebbe rischiare il posto, Dainelli e Gamberini hanno recuperato e potrebbero scalzarlo; Dainelli sembra in ogni caso favorito anche su Gamberini. La formazione quindi dovrebbe essere un 4-3-1-2 con Sorrentino in porta, difesa con Cacciatore, Gobbi, Dainelli e Tomovic; centrocampo con Bastien, Rigoni ed Hetemaj e Birsa dietro alla coppia Inglese e Meggiorini.

La Spal dal canto suo è falcidiata dalle squalifiche che metteranno fuori gioco contemporaneamente Viviani, Borriello e Oikonomou; oltre a loro anche la frattura allo zigomo di Salomon sarà un problema per i ferraresi. Alla luce di ciò la formazione sarà probabilmente un 3-5-2 con Gomis, Vaisanen, Vicari e Felipe in difesa; centrocampo con Schiattarella, Lazzari, Grassi, Mora e Mattiello; attacco a due con Paloschi e uno tra Floccari e Bonazzoli.