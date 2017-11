Serie A - Inglese ribalta la Spal: il Chievo vince 2-1

Nel secondo anticipo della quattordicesima giornata di Serie A il Chievo Verona batte 2-1 la Spal e sale all'ottavo posto in classifica. Successo in rimonta per la compagine clivense, perché a passare in vantaggio sono proprio gli ospiti con un'autorete di Cesar su cross di Lazzari. Dopo aver rischiato nel primo tempo, nella ripresa la squadra di Maran cambia faccia e ribalta la situazione grazie alla doppietta di Roberto Inglese. Con questo successo, come detto, il Chievo sale all'ottavo posto con 20 punti mentre la Spal resta al quartultimo posto con 10 punti.

IL RACCONTO DELLA GARA

Per quanto concerne il capitolo formazioni 4-3-1-2 per il Chievo con Birsa a supporto di Meggiorini e Inglese mentre la Spal risponde col 3-5-2 con la coppia d'attacco composta da Paloschi e Bonazzoli.

Il Chievo, nei primi minuti, prova a fare la partita con la Spal attenta pronta a ripartire. La squadra di Semplici aspetta nelle proprie metà campo e al 17', alla prima vera sortita offensiva, passa in vantaggio con Lazzari che sprinta sulla destra e mette in mezzo trovando la deviazione di Cesar il quale infila nella propria porta per il vantaggio ospite, 0-1. Poco dopo ospiti vicini al raddoppio sempre con Lazzari che salta Gobbi e calcia dal limite, palla fuori di nulla. Gli ospiti provano a gestire il vantaggio mentre la squadra di Maran non riesce a creare problemi alla retroguardia estense.

Al 32' altro squillo della Spal con un tiro di Rizzo dal limite ma blocca Sorrentino. Pochi minuti dopo Spal ad un passo dal raddoppio con Bonazzoli che si presenta davanti a Sorrentino ma l'estremo di casa salva tutto. Sul prosieguo dell'azione ancora ospiti pericolosissimi con Rizzo che conclude dall'interno dell'area ma Sorrentino dice ancora di no. Sulla respinta c'è Grassi ma ancora Sorrentino salva i suoi in maniera prodigiosa. Al 40' Chievo vicinissimo al pareggio, alla prima occasione del primo tempo, con Inglese che si ritrova il pallone tra i piedi, in area, e calcia senza pensarci su ma Gomis salva tutto.

Nella ripresa subito Spal ad un passo dal raddoppio con Lazzari che mette al centro per l'accorrente Grassi che calcia di prima intenzione, palla fuori di poco. Il Chievo non riesce a rendersi pericoloso e cosi Maran decide di giocarsi subito il primo cambio inserendo Pellissier per Maggiorini ma è la Spal ad andare a un passo dal raddoppio con Rizzo che colpisce di testa da pochi passi ma non trova la porta. Dall'altra parta padroni di casa vicino al gol con Tomovic che, sugli sviluppi di un cross di Birsa, colpisce di testa ma la palla termina fuori di nulla. Non c'è un attimo di respiro e al 60' gli ospiti sfiorano il raddoppio con Rizzo che ci prova dal limite ma Sorrentino si distende e dice ancora di no.

Al 66', però, arriva il pareggio del Chievo con Pellissier che colpisce di testa, la palla resta in area, Inglese la controlla e calcia in porta battendo Gomis. Passano due minuti e il Chievo va vicino al vantaggio con Birsa che ci prova dalla distanza, palla fuori di poco. Semplic inserisce Floccari per Bonazzoli ma sono sempre i padroni di casa a sfiorare il gol con un cross insidioso di Birsa ma Gomis riesce ad allontanare con un guizzo. Sono solo le prove generali del gol che arriva all'82' sempre con Inglese che, ricevendo da Pellissier e con un preciso diagonale batte Gomis per il 2-1. Nel finale la squadra di Semplici prova a tornare avanti a caccia del gol del pareggio che però non arriva. Al Bentegodi il Chievo vince in rimonta grazie alla doppietta di Inglese.