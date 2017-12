Chievo Verona: a Milano per fare l'impresa, ecco il possibile undici anti-Inter

Source photo: profilo Twitter Chievo Verona

Allenamento a porte chiuse stamani, per il Chievo Verona di Rolando Maran, concentrato e pronto a fare punti anche contro l'Inter. Consci della quasi impossibilità della sfida, i nerazzurri vorranno sicuramente vincere sfruttando magari un risultato positivo arrivato da Napoli-Juventus, i clivensi cercheranno comunque di fare bene, dando prova di cinismo e di attenzione tattica, binomio che sta spingendo i veronesi verso l'ennesima e sorprendente salvezza. Dopo la delusione in TIM Cup, dunque, i ragazzi di Maran vorranno subito tornare a sorridere, con l'ex Catania sicuramente pronto ad impensierire la corazzata allenata da Luciano Spalletti.

Secondo le direttrici forniteci dagli allenamenti di ieri, il Chievo Verona dovrebbe scendere in campo con il solito 4-3-1-2, con un dubbio per reparto che dovrebbe restare fino alla fine. Davanti a Sorrentino, i centrali dovrebbero essere Gamberini e Tomovic, anche se il primo potrebbe essere insidiato sia da Cesar che da Dainelli Ai lati, confermati titolari Cacciatore e Gobbi. Nella zona centrale del campo, vista la squalifica di Radovanovic, sarà Rigoni ad orchestrare la manovra, con Hetemaj e Bastien ai suoi lati. Al fianco di Inglese, infine, Meggiorini se la giocherà fino all'ultimo con Pucciarelli.

Al di là dei possibili undici, Maran dovrà cercare soluzioni soprattutto tattiche, vista la straripante forza dei ragazzi di Spalletti, ancora imbattuti in campionato e sempre pronti a modificarsi tatticamente, generandosi da loro stessi come nemmeno un personaggio delle Metamorfosi di Esiodo saprebbe fare. Figurare bene a San Siro, però, darebbe linfa e motivazione al Chievo, deciso a salvarsi nel modo più veloce possibile ma nel contempo voglioso di toccare il decimo posto in campionato, obiettivo lontano ma non impossibile visti i risultati altalenanti delle altre squadre.

Probabile formazione Chievo Verona: Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Tomovic, Gobbi; Hetemaj, Rigoni, Bastien, Birsa; Inglese, Pucciarelli.