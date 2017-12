Chievo, con la Roma è emergenza in mediana

Fonte: Official Twitter Chievo Verona

Il Chievo quest'oggi ha sostenuto il penultimo allenamento prima della sfida allo stadio Bentegodi contro la Roma, match che si disputerà domenica 10 dicembre alle 12.30. Dopo aver subìto una pesante ripassata a San Siro per mano dell'Inter, attuale capolista della Serie A, ecco che i veneti sono chiamati ad affrontare un'altra gara molto insidiosa, contro un avversario con il morale alle stelle quale la Roma di Di Francesco dopo che in settimana i giallorossi hanno festeggiato il passaggio agli ottavi in Champions da prima del girone.

A Veronello, sotto l'occhio come sempre molto vigile del tecnico Rolando Maran e di tutto il suo staff, i clivensi hanno svolto una sessione di lavoro parecchio intensa. Dopo una breve attivazione fisica e alcuni lavori coordinativi, il tecnico ha fatto svolgere ai suoi ragazzi una serie di esercitazioni tattiche offensive e difensive in preparazione alla sfida di domenica. Molta attenzione è stata data ai movimenti della squadra in fase di non possesso palla, chiaro segno che il Chievo sta preparando una gara d'attesa, con il contropiede arma per tentare di colpire la Roma. La seduta è terminata poi con dei lavori tecnici e tattici a reparto e individuali ed una serie di conclusioni in porta.

C'è ancora emergenza a centrocampo. Nicola Rigoni e Perparim Hetemaj hanno continuato a svolgere un lavoro differenziato e per domenica non c'è alcuna speranza di poter recuperare il finnico. Perciò che riguarda Rigoni, influenzato, le chance di poterlo vedere arruolabile sono superiori, seppur difficilmente possa giocare titolare. I sostituti saranno, così come al Meazza, Bastien ed il giovane Depaoli. Questi ultimi fungeranno da mezzali, con Radovanovic nei panni di regista. Oltre a Rigoni ed Hetemaj ricordiamo che è out anche Castro, che ne avrà per diversi mesi.

In difesa è pronto a riprendere posto al centro Tomovic. Il suo partner potrebbe essere Gamberini, ma utilizziamo il condizionale in quanto è ballottaggio aperto tra lui e Dainelli. Cacciatore e Gobbi gli esterni, ormai coppia consolidata. Da ciò che è emerso in settimana, Meggiorini gode di buona forma fisica e quindi è favorito rispetto a Pellissier per affiancare Inglese in attacco. L'aostano affila comunque le armi, pronto a graffiare i giallorossi anche se verrà impiegato a gara in corso.