Serie A, le formazioni ufficiali di ChievoVerona - Roma: non c'è Dzeko

Foto As Roma Twitter

Tutto pronto al Marco Antonio Bentegodi di Verona per l'inizio dell'anticipo domenicale della sedicesima giornata del campionato di Serie A. Il campionato punta dritto verso il giro di boa, con i padroni di casa del ChievoVerona che ospitano la Roma di Eusebio Di Francesco, reduce dalla qualificazione come prima classificata del girone di Champions League. Vento in poppa che spira alle spalle dei giallorossi, i quali vogliono approfittare dello 0-0 di ieri sera tra Juve ed Inter per rosicchiare altri punti alle prime della classe.

Di contro un Chievo reduce dalla pesantissima manita subita a San Siro contro l'Inter, il quale vorrà togliersi gli schiaffi dalla faccia dopo la pessima figura subita alla Scala e più in generale riscattarsi dopo un periodo non propriamente felice di risultati con cinque punti racimolati nelle ultime cinque gare. Quando manca un'ora o poco meno all'inizio della gara, i due tecnici hanno ufficializzato le rispettive scelte di formazione.

Maran conferma il solito schieramento con Meggiorini accanto ad Inglese, Birsa trequartista alle loro spalle; Bastien e DePaoli in mediana ai lati di Radovanovic, mentre in difesa Gamberini e Tomovic agiranno centralmente a protezione dei pali difesi da Sorrentino.

ChievoVerona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Gamberini, Tomovic, Gobbi; DePaoli, Radovanovic, Bastien; Birsa; Meggiorini, Inglese. All.: Maran.

Foto ChievoVerona Twitter

Sorprende e non poco la scelta di Eusebio Di Francesco di lasciare in panchina sia Perotti che Dzeko; il solo El Shaarawy farà parte del tridente dei titolari, accompagnato da Gerson dalla parte opposta e da Schick centralmente. Gonalons davanti alla difesa con Nainggolan e Strootman mezzali, Juan Jesus con Fazio al centro della difesa.

Roma (4-3-3): Alisson; Bruno Peres, Fazio, Juan Jesus, Kolarov; Nainggolan, Gonalons, Strootman; Gerson, Schick, El Shaarawy. All: Di Francesco.