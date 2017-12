Serie A - Il Crotone ha pochi margini d'errore, il Chievo vuole avvicinarsi alle posizioni nobili

Google Plus

Uno scatto di una sfida dell'anno scorso tra Crotone e Chievo

Scontro ad alto tasso di pericolo per il Crotone all'Ezio Scida. Arriva infatti il Chievo Verona di Maran, che nell'ultima partita ha bloccato sullo 0-0 una big come la Roma e che con una vittoria potrebbe veramente avvicianare le zone nobili della classifica. La squadra del neotecnica Walter Zenga deve interrompere una striscia negativa di cinque sconfitte consecutive e contro il Sassuolo, nonostante una prestazione positiva, non sono arrivati punti.

Le ultime

Zenga sta riflettendo su un possibile cambio di modulo. Il 4-4-2 di Nicola potrebbe essere infatti messo da parte in favore di un 4-3-3 più offensivo. Budimir sarebbe naturalmente il centroavanti e Trotta potrebbe o essere tolto o essere dirottato su una corsia. Più probabile però l'uso di Stoian e Tonev come ali. In mezzo Rohden, Barberis e Mandragora. Dietro confermato Martella sulla sinistra, con Sampirisi a destra, al centro Ajeti e Ceccherini a proteggere Cordaz. Kragl potrebbe essere usato nel secondo tempo, assenti Nalini, Izco e Simic, oltre che il lungodegente Tumminello.

Classiche scelte per Maran. Gobbi è recuperato e torna disponibile dal primo minuto. In mezzo Hetemaj è parso recuperato e dovrebbe prendere il posto di Rigoni, in avanti Meggiorini affiancherà Inglese. Sempre Birsa dietro le punte. Bastien e Radovanovic saranno gli altri due centrocampisti. La difesa sarà completata da Cacciatore, Tomovic e Gamberini davanti a Sorrentino.

I convocati

Crotone

1 Cordaz 3 Festa 5 Stoian 6 Rohden 7 Ceccherini 8 Aristoteles 10 Barberis 11 Kragl 14 Suljic 17 Budimir 20 Pavlovic 24 Tonev 29 Trotta 31 Sampirisi 37 Faraoni 38 Mandragora 44 Cabrera 78 Viscovo 87 Martella 89 Crociata 93 Ajeti 99 Simy. Indisponibili: Izco, Nalini, Simić, Tumminello.

Chievo Verona

PORTIERI: 70 - Stefano Sorrentino 90 - Andrea Seculin 98 – Alessandro Confente;

DIFENSORI: 3 – Dario Dainelli 5 - Alessandro Gamberini 12 - Bostjan Cesar 14 – Mattia Bani 18 - Massimo Gobbi 27 - Fabio Depaoli 29 – Fabrizio Cacciatore 40 – Nenad Tomovic;

CENTROCAMPISTI: 4 – Nicola Rigoni 7 – Luca Garritano 8 – Ivan Radovanovic 10 – Gianluca Gaudino 23 - Valter Birsa 56 – Perparim Hetemaj 77 - Samuel Bastien;

ATTACCANTI: 9 – Mariusz Stepinski 20 – Manuel Pucciarelli 31 – Sergio Pellissier 45- Roberto Inglese 69 – Riccardo Meggiorini.

Probabili formazioni

Crotone (4-3-3): Cordaz; Sampirisi, Ajeti, Ceccherini, Martella; Rohden, Mandragora, Barberis; Stoian, Budimir, Tonev.

Chievo Verona (4-3-1-2): Sorrentino; Cacciatore, Tomovic, Gamberini, Gobbi; Hetemaj, Radovanovic, Bastien; Birsa; Meggiorini, Inglese.